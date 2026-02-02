Эту информацию нашли в документах на сайте Министерства юстиции. Об этом сообщило Телевидение Торонто.
Смотрите также "Трамп знал о девочках": как список Эпштейна уничтожает экс-президентов, принцев, миллиардеров и становится скандалом века
Как Маша Манюк фигурирует в файлах Эпштейна?
В новых файлах, обнародованных на днях, есть несколько писем, в которых Маша Манюк, которая занимается модельным бизнесом с 1990-х годов, переписывается с модельным скаутом Жаном Люком Брунелем, которого обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах и который покончил с собой во французской тюрьме в феврале 2022 года.
Переписка с Жаном Люком Брунелем / скриншот
В 2010-м году Маша Манюк переписывалась с возможным соучастником Эпштейна / скриншот
Джеффри Эпштейн 10 октября 2010 года получает электронное письмо от неизвестного отправителя с рекомендациями контактов для поиска моделей и так называемых брачных агентств в Украине. В письме упоминаются два киевских модельных агентства - L Models и Linea 12 Models, владелицей которого является Маша Манюк.
Как Маша Манюк прокомментировала эту ситуацию?
На фото Брюнель обсуждает с Манюк возможный модельный контракт для украинской женщины, с которой он ранее встречался в Париже. Речь идет об организации ее приезда в США по приглашению и дальнейшем сотрудничестве в Нью-Йорке. Она заявила, что переписка с Брюнелем является профессиональной, и сказала, что не отправила ему ни одну из украинских моделей.
По словам Манюк, украинские агентства взаимодействуют с зарубежными через переписку с руководителями и скаутинг-отделами, а окончательное подтверждение моделей для выезда принимает специальная комиссия. Она отметила, что таких профессиональных писем за свою карьеру написала около 50 тысяч.
Все рассказы о том, что если я с ним коммуницировала, то поставляла ему девушек, не соответствуют действительности. Потому что проститутки - это проститутки, а модели - это модели. Вы никогда не заставите девушку работать проституткой, если она не хочет,
– заявила Манюк.
Также она отметила, что Жана Люка Брунеля знала лет 20, потому что когда-то давно он открывал в Украине филиал своего агентства "Карин". Впрочем, она заверила, что ни одну ее модель не подтвердили для работы в Нью-Йорке, хотя она очень этого хотела.
Что известно о новых файлах Эпштейна?
Питер Мандельсон подал в отставку из Лейбористской партии Великобритании из-за предполагаемых связей с Джеффри Эпштейном. Он отрицает обвинения в получении средств от Эпштейна.
В новых файлах по делу Джеффри Эпштейна имя Дональда Трампа упоминается более 38 тысяч раз. Многие документы, где есть упоминания о Трампе, – это новостные статьи и другие публично доступные материалы.
В новых документах Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции, город Львов упоминается 105 раз. Также стало известно о банковских переводах и аренде недвижимости.