Об этом сообщает Bloomberg. Мандельсон ранее занимал должность посла Великобритании в США.

Почему Мандельсон подал в отставку из правящей партии Великобритании?

Питер Мандельсон решил уйти из партии, потому что хотел избежать ее "дальнейшего позора", после того, как стали известны его связи с фнансистом Джерффри Эпштейном, который причастен к серьезным преступлениям на собственных вечеринках в 1990 – 2010 годах.

Так Мандельсон мог появиться в записях Эпштейна. Финансист якобы заплатил послу Великобритании и его партнеру 75 тысяч фунтов стерлингов (это примерно 103 тысячи долларов). В опубликованных файлах появилось больше компромата на Питера Мандельсона.

Из-за связей Мандельсона с Эпштейном премьер-министр Кир Стармер уволил его с должности посла. Глава государства отметил, что когда Мандельсона брали на должность, то он не был откровенным относительно таких отношений.

Мандельсон, который до сих пор является лордом в верхней палате парламента Великобритании, сообщил Press Association, что в воскресенье вечером он написал письмо генеральному секретарю Лейбористской партии Холли Ридли о том, что выходит из-под членства в партии,

– пишет СМИ.

Таким образом статус одной из самых влиятельных политических фигур партии за последние 30 лет стал под сомнение. Питер Мандельсон был среди лидеров "Новых лейбористов".

Однако Мандельсон отреагировал на обвинения в причастности к преступлениям Эпштейна. Он извинился за это, но считает, что обвинения в получении средств от Джеффри Эпштейна являются ложными.

Делая это, я не хочу наносить еще больший стыд Лейбористской партии, и поэтому я выхожу из членства в партии,

– пояснил чиновник.

