В записке он резко высказывался о расследовании и писал о возможности "самому выбрать время, когда попрощаться". Об этом пишет The New York Times.

Что было в записке?

Федеральный суд в США рассекретил вероятную предсмертную записку американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Документ долгое время оставался недоступным для общественности, несмотря на масштабное расследование дела и публикацию других материалов.

Записку обнародовали по решению федерального суда в Уайт-Плейнсе штата Нью-Йорк после ходатайства издания The New York Times о рассекречивании материалов дела.

В тексте записки Эпштейн жаловался на расследование, которое продолжалось против него.

"Они расследовали мое дело месяцами – ничего не нашли!!!" – написал он.

Далее Эпштейн заявил, что ему выдвинули обвинения, связанные с событиями многолетней давности. Также в документе были эмоциональные и противоречивые высказывания о смерти.

"Это роскошь – иметь возможность самому выбрать время, когда попрощаться",

– говорится в записке.

В конце документа Эпштейн написал: "Несмешно – не стоит того!!!"

Записка Эпштейна / Фото The New York Times

По информации американских медиа, записку якобы обнаружили в июле 2019 года. Тогда однокамерник Эпштейна Николас Тартальйоне нашел его без сознания с полоской ткани вокруг шеи. В тот раз Эпштейн выжил, однако уже через несколько недель его нашли мертвым в "Исправительном центре Metropolitan" на Манхэттене.

Официальной причиной смерти назвали самоубийство, однако обстоятельства дела годами остаются предметом многочисленных споров и конспирологических теорий.

Действительно ли Эпштейн совершил самоубийство?

В июле 2019 года Эпштейна обнаружили в камере без сознания с полоской ткани на шее. По словам его сокамерника Николаса Тартальйоне, именно после этого инцидента он нашел записку, спрятанную в книге.

В то же время сам Эпштейн после того случая заявлял, что на него якобы напал сокамерник. Он жаловался на красные следы на шее и отрицал, что имел суицидальные намерения. Тартальйоне, в свою очередь, неоднократно отвергал обвинения в нападении. Его сокамерник позже рассказывал, что Эпштейн якобы чувствовал себя рядом с ним в безопасности.

По данным Федерального бюро тюрем США, сам Эпштейн через несколько дней после инцидента также сообщал работникам учреждения, что не имеет проблем с сокамерником. Несмотря на это, смерть Эпштейна в августе 2019 года официально признали самоубийством. Его нашли мертвым в камере "Metropolitan Correctional Center" на Манхэттене. На момент смерти ему было 66 лет.

Однако обстоятельства смерти годами порождают многочисленные конспирологические версии. Причиной стали нарушения правил безопасности в тюрьме: камеры наблюдения частично не работали, охранники не осуществили надлежащего контроля, а самого Эпштейна ранее уже находили в критическом состоянии.