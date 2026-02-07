Новые файлы противоречат официальным заявлениям властей, пишет Daily Mail.

Что становится известно из новых файлов Эпштейна о его смерти?

В ночь смерти Эпштейна в его камеру, вероятно, имел доступ другой заключенный. В то же время эти сведения противоречат предыдущим заявлениям американских властей.

В ФБР и Управлении генерального инспектора (OIG) сообщили, что на видео из Столичного исправительного центра в Нью-Йорке зафиксировано оранжевую фигуру, которая поднималась по лестнице в камеру Эпштейна примерно в 22:39 9 августа 2019 года – почти за девять часов до того, как его нашли без признаков жизни.

Официально утверждалось, что Эпштейн покончил с собой после 6:30 утра 10 августа, когда сотрудник учреждения обнаружил его во время утреннего обхода перед завтраком. При этом две камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи камеры, в тот вечер, по официальной версии "вышли из строя".

В отчете OIG отмечается, что зафиксированная на видео оранжевая вспышка, вероятно, была заключенным, который двигался по лестнице. В то же время инспектор допустил, что человек на записи мог выполнять обычные обязанности, в частности переносить постельное белье.

Еще в 2019 году высокопоставленные чиновники США уверяли, что посторонних лиц в камере Эпштейна не было. В частности, тогдашний генеральный прокурор Билл Барр заявлял, что лично просмотрел видеозаписи и не обнаружил признаков постороннего вмешательства. Аналогичную позицию высказывал и бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонгино, который утверждал, что на видео видно только самого Эпштейна.

Однако дальнейший анализ записи вызвал новые вопросы. Пользователи обратили внимание на возможное редактирование видео: на нем заметны вырезанные фрагменты, а метаданные свидетельствуют о многочисленных изменениях, внесенные в мае 2025 года.

Среди обнародованных материалов также есть электронное письмо от бывшего работника ранчо Зорро. В нем утверждается, что по указанию Эпштейна и Гислейн Максвелл на территории поместья якобы были похоронены две девушки, погибшие в результате насильственных действий. В письме также содержится ссылка на видео с якобы участием Эпштейна и требование оплатить один биткойн за доступ к этим материалам.

Что известно о деле Эпштейна?