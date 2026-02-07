Обыски проводили на нескольких объектах, принадлежащих Мендельсону. Об этом пишет The Guardian.
Что известно об обысках?
Как сообщили правоохранители, обыски прошли в районе Камден на севере Лондона и в графстве Уилтшир. Следствие проверяет информацию о том, что Мендельсон мог передавать конфиденциальные данные осужденному финансисту Джеффри Эпштейну.
Самого Мендельсона официально не называют, однако после увольнения с должности он проживал именно в доме в Уилтшире. В полиции отметили, что 72-летнего подозреваемого не задержали. Расследование продолжается.
Как это повлияло на настроения в британских политических кругах?
По информации СМИ, Скандал уже вызвал политический резонанс. Премьер-министр Кир Стармер сталкивается с давлением внутри Лейбористской партии. Некоторые депутаты требуют увольнения его руководителя аппарата Моргана Максвини, которого считают причастным к назначению Мендельсона.
Кроме того, из-за обнародованных "файлов Эпштейна" с должности ушел Бен Вегг-Проссер – соучредитель лоббистской компании Global Counsel, созданной вместе с Мендельсоном. Его отставка связана с перепиской, которая указывает на участие Эпштейна в создании компании.
Что известно о деле Эпштейна?
Файлы Эпштейна – это массив документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и торговле людьми. Сам Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, однако расследование его дела до сих пор продолжается.
Президент США Дональд Трамп имел близкие контакты с Эпштейном и ранее публично называл его своим знакомым. В целом Министерство юстиции США уже обнародовало не менее трех миллионов страниц материалов, связанных с этим делом, которое в течение многих лет остается одним из самых резонансных в Соединенных Штатах.