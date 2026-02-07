Обыски проводили на нескольких объектах, принадлежащих Мендельсону. Об этом пишет The Guardian.

Что известно об обысках?

Как сообщили правоохранители, обыски прошли в районе Камден на севере Лондона и в графстве Уилтшир. Следствие проверяет информацию о том, что Мендельсон мог передавать конфиденциальные данные осужденному финансисту Джеффри Эпштейну.

Самого Мендельсона официально не называют, однако после увольнения с должности он проживал именно в доме в Уилтшире. В полиции отметили, что 72-летнего подозреваемого не задержали. Расследование продолжается.

Как это повлияло на настроения в британских политических кругах?

По информации СМИ, Скандал уже вызвал политический резонанс. Премьер-министр Кир Стармер сталкивается с давлением внутри Лейбористской партии. Некоторые депутаты требуют увольнения его руководителя аппарата Моргана Максвини, которого считают причастным к назначению Мендельсона.

Кроме того, из-за обнародованных "файлов Эпштейна" с должности ушел Бен Вегг-Проссер – соучредитель лоббистской компании Global Counsel, созданной вместе с Мендельсоном. Его отставка связана с перепиской, которая указывает на участие Эпштейна в создании компании.

