Об этом сообщает проект "МО".

Смотрите также Ее имя было в файлах Эпштейна: украинская модель впервые заявила о пережитом насилии

Как в файлах Эпштейна упоминается Лавров?

Во внутренних переписках Эпштейна, его заметках, сводках по окружению имя министра МИД России Сергея Лаврова фигурирует 142 раза.

8 октября 2018 года Эпштейн обсуждал с тогдашним министром иностранных дел Словакии Миро Лайчаком "красивых девушек" из Молдовы и кто из них "должен достаться Миро".

Также в переписке речь шла о подарке от многолетнего коллеги Лаврова – Виталия Чуркина. Эпштейн тогда прислал фотографию Чуркина вместе с Лавровым. В ответ Лайчак замечает: "Посмотрим, что Лавров даст мне завтра".

Эпштейн писал, что хочет личной встречи с министром Лавровым. На следующий день, 9 октября, Лайчак отметил, что "любит Лаврова" и впоследствии рассказал, что провел с российским министром более трех часов, и встреча завершилась курением сигар.

К слову, в открытых источниках отсутствует информация о каких-либо официальных или неофициальных переговорах между Лайчаком и Лавровым в этот период.

Имя Лаврова появлялось в файлах Эпштейна и раньше – в 2026 году. Тогда в переписке бывшим генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом Эпштейн интересовался возможными сроками встречи Ягланда с Путиным, на что получил ответ: "Детали будут обсуждаться с Лавровым на следующий день".

Один из обнародованных документов выделяет ключевое событие – переговоры Лаврова с тогдашним госсекретарем США Джоном Керри по Сирии. Судя по файлам, эта тема особенно интересовала Эпштейна.

В переписке Эпштейна с Виталием Чуркиным обсуждалась помощь сыну российского дипломата Максиму в адаптации и трудоустройстве в США. Эпштейн подчеркивал конфиденциальность, а Чуркин называл его "замечательным учителем" и приглашал к себе в гости.

Какие еще известные люди фигурируют в файлах Эпштейна?