Як у файлах Епштейна згадується Лавров?
У внутрішніх листуваннях Епштейна, його нотатках, зведеннях щодо оточення ім'я міністра МЗС Росії Сергія Лаврова фігурує 142 рази.
8 жовтня 2018 року Епштейн обговорював із тодішнім міністром закордонних справ Словаччини Міро Лайчаком "гарних дівчат" із Молдови та хто з них "має дістатися Міро".
Також у листуванні йшлося про подарунок від багаторічного колеги Лаврова – Віталія Чуркіна. Епштейн тоді надіслав фотографію Чуркіна разом із Лавровим. У відповідь Лайчак зауважує: "Подивимося, що Лавров дасть мені завтра".
Епштейн писав, що хоче особистої зустрічі із міністром Лавровим. Наступного дня, 9 жовтня, Лайчак зазначив, що "любить Лаврова" й згодом розповів, що провів із російським міністром понад три години, і зустріч завершилась курінням сигар.
До слова, у відкритих джерелах відсутня інформація про будь-які офіційні чи неофіційні переговори між Лайчаком і Лавровим у цей період.
Ім'я Лаврова з'являлось у файлах Епштейна і раніше – у 2026 році. Тоді у листуванні колишнім генсеком Ради Європи Турб'єрном Ягландом Епштейн цікавився можливими термінами зустрічі Ягланда з Путіним, на що отримав відповідь: "Деталі обговорюватимуться з Лавровим наступного дня".
Один з оприлюднених документів виділяє ключову подію – переговори Лаврова з тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі щодо Сирії. Судячи з файлів, ця тема особливо цікавила Епштейна.
У листуванні Епштейна з Віталієм Чуркіним обговорювалась допомога синові російського дипломата Максиму в адаптації та працевлаштуванні в США. Епштейн наголошував на конфіденційності, а Чуркін називав його "чудовим учителем" і запрошував до себе в гості.
Які ще відомі люди фігурують у файлах Епштейна?
Згідно з оприлюдненими файлами стало відомо, що у справі сексуального злочинця Епштейна фігурує чимало відомих та впливових людей. Серед них норвезька принцеса Метте-Маріт, гендиректор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде та вищезгаданий колишній міністр закордонних справ Норвегії.
Бізнесмен Білл Гейтс нібито лише декілька разів вечеряв із Епштейном та обговорював інвестування. Втім ексдружина мільярдера зазначала, що усі ці згадки про її ексчоловіка нагадують про "дуже, дуже болісні часи" в їхньому шлюбі.
