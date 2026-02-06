Про це повідомляє проєкт "МО".

Дивіться також Її ім'я було у файлах Епштейна: українська модель вперше заявила про пережите насильство

Як у файлах Епштейна згадується Лавров?

У внутрішніх листуваннях Епштейна, його нотатках, зведеннях щодо оточення ім'я міністра МЗС Росії Сергія Лаврова фігурує 142 рази.

8 жовтня 2018 року Епштейн обговорював із тодішнім міністром закордонних справ Словаччини Міро Лайчаком "гарних дівчат" із Молдови та хто з них "має дістатися Міро".

Також у листуванні йшлося про подарунок від багаторічного колеги Лаврова – Віталія Чуркіна. Епштейн тоді надіслав фотографію Чуркіна разом із Лавровим. У відповідь Лайчак зауважує: "Подивимося, що Лавров дасть мені завтра".

Епштейн писав, що хоче особистої зустрічі із міністром Лавровим. Наступного дня, 9 жовтня, Лайчак зазначив, що "любить Лаврова" й згодом розповів, що провів із російським міністром понад три години, і зустріч завершилась курінням сигар.

До слова, у відкритих джерелах відсутня інформація про будь-які офіційні чи неофіційні переговори між Лайчаком і Лавровим у цей період.

Ім'я Лаврова з'являлось у файлах Епштейна і раніше – у 2026 році. Тоді у листуванні колишнім генсеком Ради Європи Турб'єрном Ягландом Епштейн цікавився можливими термінами зустрічі Ягланда з Путіним, на що отримав відповідь: "Деталі обговорюватимуться з Лавровим наступного дня".

Один з оприлюднених документів виділяє ключову подію – переговори Лаврова з тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі щодо Сирії. Судячи з файлів, ця тема особливо цікавила Епштейна.

У листуванні Епштейна з Віталієм Чуркіним обговорювалась допомога синові російського дипломата Максиму в адаптації та працевлаштуванні в США. Епштейн наголошував на конфіденційності, а Чуркін називав його "чудовим учителем" і запрошував до себе в гості.

Які ще відомі люди фігурують у файлах Епштейна?