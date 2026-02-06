Свою історію модель розповіла на сторінці в Інстаграм.

Що розповіла Аліна Бойко?

Аліна Бойко заявила, що в її житті був дуже важкий і травматичний досвід.

Я – жертва насильства. Після цього було понад 15 років судів, боротьби, мовчання, сили, сліз і внутрішньої роботи,

– написала вона.

За її словами, імена понад 50 жертв насильства розкрили незаконно, адже це може призвести до повторної травматизації.

Зараз юридична команда моделі займається відповідними правовими кроками, а сама вона зосереджується на власному спокої та родині.

Я прошу вас про повагу до моїх меж і мого спокою. Це не тема для сенсацій. Це частина мого шляху, який я пройшла гідно,

– підсумувала Бойко.

Довідка. За даними WSJ, нещодавно Мін'юст США розкрив персональні дані щонайменше 43 жертв у справі Епштейна. Окрім того, у документах виявили понад 20 імен неповнолітніх жертв.

Нагадаємо, ім'я Аліни Бойко згадується у листуванні за жовтень 2010 року між власницею агентства Linea 12 Машею Манюк та французьким модельним скаутом Жаном-Люком Брюнелем – проти нього у Франції проводили розслідування щодо звинувачень у зґвалтуванні, торгівлі людьми та сексуальному насильстві.

Сама Маша Манюк заявила, що листування з Брюнелем є професійним, і сказала, що не відправила йому жодну з українських моделей. За її словами, українські агенції взаємодіють із закордонними через листування з керівниками та скаутинг-відділами, а остаточне підтвердження моделей для виїзду ухвалює спеціальна комісія.

Про які файли Епштейна йдеться?