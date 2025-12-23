Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Какие упоминания о Трампе содержатся в обнародованных документах?

Файлы, обнародованные Министерством юстиции США, свидетельствуют о том, что в период с 1993 по 1996 годы президент Штатов Трамп летал в частном самолете финансиста Джеффри Эпштейна по меньшей мере восемь раз.

Согласно данным о перелетах, Трамп путешествовал на частном самолете Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее, апотому что о чем нам было известно,

– говорится в письме помощника прокурора.

В то же время из записей в заметках помощника прокурора США в Нью-Йорке по количеству полетов Трампа на самолете Эпштейна, стало известно, что во время одного полета на борту самолета находились Трамп, Эпштейн и 20-летняя женщина.

Справочно! Джеффри Эпштейн – американский финансист, которого обвиняют в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и связях с влиятельными людьми. С его делом связывают "список Эпштейна", в котором были возможны контакты мировых элит с финансистом.

По данным, в 2021 году в Мар-а-Лаго (роскошная вилла во Флориде, которая сейчас принадлежит Дональду Трампу) поступило сообщение с требованием предоставить записи связанные с делом Максвелл, сообщницей Эпштейна в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Документы содержат вышеупомянутые заметки прокурора в отношении Трампа.

Кроме того, в опубликованных файлах также говорится о связи Трампа с Эпштейном и вечеринках в их имениях в начале 2000-х годов. Однако материалы не показывают, происходило ли дальнейшее расследование и были ли подтверждены какие-то из сообщений.

Известно, что документы сначала были доступны на сайте Министерства юстиции США, впрочем впоследствии их удалили и заявили, что "некоторые из них содержат ложные и сенсационные заявления, выдвинутые против президента Трампа", которые оно охарактеризовало как "безосновательные и ложные".

В то же время Трамп заявил, что дружил с Эпштейном до начала 2000-х годов и якобы не знал о его преступной деятельности. Представитель Трампа сообщил, что президент выгнал Эпштейна из своего клуба "Мар-а-Лаго" за то, что он "урод".

Что известно о деле Эпштейна?