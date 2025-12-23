Соответствующую информацию сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время выступления на консервативном саммите AmericaFest. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Examiner.

Как Трампу грозит импичмент?

Спикер сообщил, что результаты выборов 2026 года определят дальнейшую судьбу администрации Дональда Трампа. По его словам, демократы уже даже имеют готовый план устранения действующего президента с его должности.

На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые объявят импичмент президенту Трампу,

– предупредил он.

В то же время Майк Джонсон отметил, что подобный сценарий повлечет "абсолютный хаос". В связи с этим он настоятельно призвал сторонников Республиканской партии не допустить потери большинства в Конгрессе США.

По его мнению, демократы, мол, стремятся "демонтировать" ключевые ценности республиканцев, и подчеркнул необходимость обеспечить Трампу полный четырехлетний президентский срок путем победы на выборах.

Что за промежуточные выборы?