Политолог Петр Олещук рассказал 24 каналу, что президент США и его команда в двусмысленной ситуации. Если бы запретили обнародовать файлы Эпштейна, то был бы скандал в обществе, однако их публикация также вызывает оживленные дискуссии, которые влияют на имидж Трампа.

Как скандал с файлами Эпштейна влияет на Трампа?

Петр Олещук считает, что история вокруг Эпштейна будет актуальной еще долго.

Она может быть одной из ключевых тем будущей избирательной кампании, учитывая выборы в Конгресс, которые состоятся осенью 2026 года. Это будет затяжная тема в контексте репутации и восприятия политики Трампа,

– сказал он.

По мнению политолога, пленки Эпштейна могли бы быть не столь решающими для президента США, если бы не нынешние настроения в американском обществе. Ведь Трамп пришел к власти уже тебе, когда было известно об этом скандале.

Кто такой Джеффри Эпштейн?

Это американский финансист, которого обвиняли в в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и связях с влиятельными людьми. Он умер в тюрьме в 2019 году. с его делом связывают так называемый "список Эпштейна" – неофициальный термин для материалов о возможных контактах элит с финансистом, хотя подтвержденного перечня не обнародовали. Трамп не является фигурантом обвинений, однако мог знать о преступлениях Эпштейна.

Сейчас же политика лидера США не соответствует его предвыборным обещаниям. Это вызывает возмущение в обществе.

То есть, если бы с этим у Трампа все было хорошо, то, я думаю, что и в этой ситуации он тоже нашел бы способ, как минимизировать этот скандал (связанный с файлами Эпштейна – 24 Канал),

– подчеркнул Петр Олещук.

Поэтому проблемы в политике Трампа, вероятно, и дальше будут накапливаться и это будет влиять на будущую избирательную кампанию.

Как Трамп связан со скандалом о файлах Эпштейна?