Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що президент США та його команда у двозначній ситуації. Якби заборонили оприлюднювати файли Епштейна, то був би скандал у суспільстві, однак їхня публікація також викликає жваві дискусії, які впливають на імідж Трампа.

Як скандал з файлами Епштейна впливає на Трампа?

Петро Олещук вважає, що історія довкола Епштейна буде актуальною ще довго.

Вона може бути однією з ключових тем майбутньої виборчої кампанії з огляду на вибори до Конгресу, які відбудуться восени 2026 року. Це буде затяжна тема у контексті репутації та сприйняття політики Трампа,

– сказав він.

На думку політолога, плівки Епштейна могли б бути не настільки вирішальними для президента США, якби не теперішні настрої в американському суспільстві. Адже Трамп прийшов до влади вже тобі, коли було відомо про цей скандал.

Хто такий Джеффрі Епштейн?

Це американський фінансист, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх і зв’язках із впливовими людьми. Він помер у в'язниці у 2019 році. зі його справою пов'язують так званий "список Епштейна" – неофіційний термін для матеріалів про можливі контакти еліт із фінансистом, хоча підтвердженого переліку не оприлюднювали. Трамп не є фігурантом звинувачень, однак міг знати про злочини Епштейна.

Зараз же політика лідера США не відповідає його передвиборчим обіцянкам. Це викликає обурення у суспільстві.

Тобто, якби із цим у Трампа все було добре, то, я думаю, що і в цій ситуації він теж знайшов би спосіб, як мінімізувати цей скандал (пов'язаний із файлами Епштейна – 24 Канал),

– підкреслив Петро Олещук.

Тому проблеми у політиці Трампа, ймовірно, і далі накопичуватимуться і це впливатиме на майбутню виборчу кампанію.

Як Трамп пов'язаний зі скандалом про файли Епштейна?