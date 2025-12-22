Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що президент США та його команда у двозначній ситуації. Якби заборонили оприлюднювати файли Епштейна, то був би скандал у суспільстві, однак їхня публікація також викликає жваві дискусії, які впливають на імідж Трампа.
Як скандал з файлами Епштейна впливає на Трампа?
Петро Олещук вважає, що історія довкола Епштейна буде актуальною ще довго.
Вона може бути однією з ключових тем майбутньої виборчої кампанії з огляду на вибори до Конгресу, які відбудуться восени 2026 року. Це буде затяжна тема у контексті репутації та сприйняття політики Трампа,
– сказав він.
На думку політолога, плівки Епштейна могли б бути не настільки вирішальними для президента США, якби не теперішні настрої в американському суспільстві. Адже Трамп прийшов до влади вже тобі, коли було відомо про цей скандал.
Хто такий Джеффрі Епштейн?
Це американський фінансист, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх і зв’язках із впливовими людьми. Він помер у в'язниці у 2019 році. зі його справою пов'язують так званий "список Епштейна" – неофіційний термін для матеріалів про можливі контакти еліт із фінансистом, хоча підтвердженого переліку не оприлюднювали. Трамп не є фігурантом звинувачень, однак міг знати про злочини Епштейна.
Зараз же політика лідера США не відповідає його передвиборчим обіцянкам. Це викликає обурення у суспільстві.
Тобто, якби із цим у Трампа все було добре, то, я думаю, що і в цій ситуації він теж знайшов би спосіб, як мінімізувати цей скандал (пов'язаний із файлами Епштейна – 24 Канал),
– підкреслив Петро Олещук.
Тому проблеми у політиці Трампа, ймовірно, і далі накопичуватимуться і це впливатиме на майбутню виборчу кампанію.
Як Трамп пов'язаний зі скандалом про файли Епштейна?
Трамп підписав законопроєкт, який має сприяти оприлюднення всіх файлів, які пов'язані зі справою Епштейна. Лідер США вважає, що демократи прагнули приховати ці дані.
У матеріалах справи Епштейна з'явилася інформація, що Дональд Трамп познайомився із 14 річною дівчинкою на курорті Мар-а-Лаго. Лідер США спростовує будь-які можливі правопорушення.
На сайті Мін'юсту США зникли 16 файлів, які пов'язують зі справою Епштейна. Там були фото Трампа, але згодом ці матеріали повернули. У міністерстві юстиції пояснили, що це було зроблено, аби захистити ймовірних жертв.