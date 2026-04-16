Американские законодатели-демократы официально внесли в Палату представителей США резолюцию об инициировании процедуры импичмента президента Дональду Трампу. Об этом говорится на официальном сайте Конгресса.
Что известно о возможном импичменте Трампу?
Документ H.RES.1155 предусматривает 13 пунктов обвинения, которые, по словам авторов, свидетельствуют о "тяжких преступлениях и проступках" и нарушении президентской присяги.
Инициатором выступил Джон Ларсон, к которому присоединились демократы Стив Коэн и Бонни Уотсон Коулман. К подготовке юридической части также присоединились правозащитник Ральф Нейдер и юрист Брюс Фейн.
Обратите внимание! В истории США Палата представителей США уже неоднократно объявляла импичмент президентам, в частности Эндрю Джонсонону, Биллу Клинтону и дважды – Дональду Трампу. В то же время ни разу Сенат США не набрал необходимых двух третей голосов для отстранения президента с должности.
По состоянию на 15 апреля резолюцию рассматривает Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США, куда ее передали 6 апреля. В документе говорится о возможных нарушениях, среди которых – злоупотребление властью, препятствование работе Конгресса, политически мотивированное использование правоохранительной системы, а также вмешательство в бюджетные полномочия законодательного органа.
Отдельные пункты касаются внешней политики и силовых действий, в частности обвинений в незаконном применении силы, военных преступлениях и блокаде Венесуэлы. Также законодатели обращают внимание на возможный конфликт интересов из-за сохранения бизнес-активов во время пребывания в должности.
В тексте резолюции отмечается, что она должна стать основанием для широкой дискуссии о состоянии демократии и соблюдения Конституции США.
Важно! Американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что импичмент Дональда Трампа возможен, если демократы получат большинство в Палате представителей до 3 ноября 2026 года. Для успешного импичмента необходимо, чтобы 2/3 Сената, то есть 67 сенаторов, проголосовали за него, чего пока нет.
Как Трамп пытается в дела других стран?
Президент Трамп пригрозил пересмотреть торговое соглашение с Британией из-за недовольства ее позицией по войне в Иране. В то же время британский премьер Кир Стармер заявил, что не уступит угрозам США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "очень близка к завершению", но окончательно еще не завершена. Он заверил, что не планирует возобновлять боевые действия, но Америка продолжит давление на Иран, включая морскую блокаду иранских портов.
Кроме того, Трамп не прекращает угрожать Кубе. Он допустил возможность вторжения США на Кубу после завершения операции в Иране. Трамп назвал Кубу "страной, находящейся в упадке" из-за плохого управления Фиделем и Раулем Кастро.