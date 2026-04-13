Об этом пишет Clash Report.
Что сказал Трамп в сторону Кубы?
Трамп предположил, что США могут "заехать на Кубу" после завершения операции в Иране.
Он также назвал Кубу "страной, которая находится в упадке", потому что давно "очень плохо управлялась" покойными Фиделем Кастро и его младшим братом Раулем Кастро.
Кстати, эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко заметил в эфире 24 Канала, что, по мнению США, неоптимально сейчас полностью демонтировать политическую систему в Кубе. Ведь это может породить хаос, большую миграционную волну, что невыгодно самим Штатам. Но Вашингтон хочет иметь во главе правительства человека, который будет полностью выполнять все указания, но держать систему под контролем.
Что происходило на Кубе в последнее время?
После операции США в Венесуэле и жестких тарифов США на Кубе возник энергетический кризис. На острове происходили отключения электроэнергии и строгое нормирование бензина.
В конце марта Трамп намекнул на возможность действий США против Кубы, заявив, что она "следующая". При этом, выступая на конференции во Флориде, американский лидер попросил СМИ не распространять эту информацию.
- Тем временем Куба заявила о готовности к возможному военному противостоянию с США на фоне экономического давления и обострения отношений. Заместитель министра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио подчеркнул, что власти не рассматривают вопрос изменения политического устройства, несмотря на давление со стороны США.