Но он сразу начал умолять СМИ не разглашать информацию. Это произошло во время его выступления на конференции Future Investment Initiative во Флориде.

Что сказал Трамп о Кубе?

Дональд Трамп начал рассказывать, что создал "замечательную армию".

"Я сказал, вам никогда не придется ее использовать. Но иногда вам придется ее использовать", – сказал он.

Американский президент намекнул, в частности, на свержение режима Мадуро в Венесуэле. А после этого заявил, что "Куба, кстати, следующая".

Но сделайте вид, что я этого не говорил, пожалуйста. Сделайте вид, что я этого не говорил. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, СМИ, пожалуйста, проигнорируйте это заявление. Спасибо большое, я это ценю,

– сказал он.

Наконец Трамп добавил, что будет продолжать защищать "суверенные границы Соединенных Штатов Америки".

