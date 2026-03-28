Но он сразу начал умолять СМИ не разглашать информацию. Это произошло во время его выступления на конференции Future Investment Initiative во Флориде.
Что сказал Трамп о Кубе?
Дональд Трамп начал рассказывать, что создал "замечательную армию".
"Я сказал, вам никогда не придется ее использовать. Но иногда вам придется ее использовать", – сказал он.
Американский президент намекнул, в частности, на свержение режима Мадуро в Венесуэле. А после этого заявил, что "Куба, кстати, следующая".
Но сделайте вид, что я этого не говорил, пожалуйста. Сделайте вид, что я этого не говорил. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, СМИ, пожалуйста, проигнорируйте это заявление. Спасибо большое, я это ценю,
– сказал он.
Наконец Трамп добавил, что будет продолжать защищать "суверенные границы Соединенных Штатов Америки".
Куба: последние новости
Недавно власти Кубы заявили, что готовы к возможному военному противостоянию с США на фоне экономического давления и обострения отношений. Военные уже готовятся к возможному нападению.
Тем временем в стране продолжаются проблемы со светом. В частности, 22 марта там произошел второй за неделю общенациональный блэкаут. Более 10 миллионов человек остались без электричества из-за сбоя на энергоблоке в Нуэвитасе.
К слову, сам Трамп уже не впервые заявлял о возможности установления контроля над Кубой. В частности, США требуются, чтобы действующий президент Мигель Диас-Канель ушел в отставку. Эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко отметил 24 Каналу, что сейчас продолжаются переговоры, которые ведет Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро.