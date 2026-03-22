Об этом сообщают Bloomberg, CNN и Министерство энергетики Кубы.
Что известно об очередном блэкауте на Кубе?
Государственные медиа сообщают, что причиной коллапса стал сбой на одном из энергоблоков в Нуэвитасе. Сейчас продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. А пока что более 10 миллионов человек – без света. Сейчас внедряются протоколы восстановления.
Это отключение произошло на фоне усиленного давления со стороны США, которые ограничивают поставки топлива и финансовые ресурсы для Гаваны. За последние годы около 10 миллионов жителей Кубы регулярно сталкиваются с перебоями в электроснабжении, но нынешняя ситуация только ухудшается.
Страна остро зависит от импорта энергоносителей: для покрытия потребностей термоэлектростанций необходимо примерно 100 тысяч баррелей нефти ежедневно, тогда как собственная добыча обеспечивает лишь около 40% этого объема.
Дополнительным ударом стало сокращение поставок из Венесуэлы, которая долгое время оставалась ключевым партнером Кубы в сфере энергетики. Ситуацию осложнило и то, что один из российских танкеров с топливом на этой неделе не смог добраться до острова после уточнения позиции Вашингтона относительно ограничений на такие поставки.
В ответ кубинские власти начали осторожно открывать экономику, позволяя частному сектору сотрудничать с государственными структурами, чтобы наладить дополнительные каналы поставок топлива.
Каким был предыдущий блэкаут на Кубе?
Министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило об отключении национальной электросети из-за энергетического кризиса 16 марта.
Правительство Кубы обвиняет США в энергетической блокаде, но также не имеет ресурсов для импорта запасных частей или модернизации энергосистемы.