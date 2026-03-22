Об этом сообщают Bloomberg, CNN и Министерство энергетики Кубы.

Что известно об очередном блэкауте на Кубе?

Государственные медиа сообщают, что причиной коллапса стал сбой на одном из энергоблоков в Нуэвитасе. Сейчас продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. А пока что более 10 миллионов человек – без света. Сейчас внедряются протоколы восстановления.

Это отключение произошло на фоне усиленного давления со стороны США, которые ограничивают поставки топлива и финансовые ресурсы для Гаваны. За последние годы около 10 миллионов жителей Кубы регулярно сталкиваются с перебоями в электроснабжении, но нынешняя ситуация только ухудшается.

Страна остро зависит от импорта энергоносителей: для покрытия потребностей термоэлектростанций необходимо примерно 100 тысяч баррелей нефти ежедневно, тогда как собственная добыча обеспечивает лишь около 40% этого объема.

Дополнительным ударом стало сокращение поставок из Венесуэлы, которая долгое время оставалась ключевым партнером Кубы в сфере энергетики. Ситуацию осложнило и то, что один из российских танкеров с топливом на этой неделе не смог добраться до острова после уточнения позиции Вашингтона относительно ограничений на такие поставки.

В ответ кубинские власти начали осторожно открывать экономику, позволяя частному сектору сотрудничать с государственными структурами, чтобы наладить дополнительные каналы поставок топлива.

Каким был предыдущий блэкаут на Кубе?