Эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко заметил 24 Каналу, что сейчас продолжаются переговоры. Их ведет Рауль Кастро-младший.

"Переговоры, которые ведутся, уже имеют если не результаты, но определенные уступки со стороны кубинских властей, которые они показали для того, чтобы продемонстрировать готовность и лояльность. В частности, они объявили об освобождении около полусотни политзаключенных. Впервые за долгое время был такой символический жест", – сказал он.

Также объявили об экономических реформах, которые уже можно назвать кубинской перестройкой по аналогии с Советским Союзом. Там предполагается привлечение иностранных инвестиций, прежде всего США.

Но то, что требуют Штаты, можно описать, как венесуэльский сценарий. То есть после отставки президента они хотят найти компромиссную фигуру, которая будет представлять действующий режим, но будет готова идти на выполнение всех тех указаний, которые будет выдвигать Вашингтон. Это может быть или представитель династии Кастро, или есть целый список других кандидатур,

– пояснил эксперт.

Какой сценарий выгоден для американцев?

Иван Фечко отметил, что, по мнению США, неоптимально сейчас полностью демонтировать систему. Ведь это может породить хаос, большую миграционную волну, что невыгодно самим Штатам.

А иметь человека, как Делси Родригес в Венесуэле, который будет полностью выполнять все указания, но держать систему под контролем – это то, что хотят США. Это даст им возможность окончательно вытеснить из Кубы влияние геополитических врагов, например, Китая и России, экономически вернуть Кубу в свою орбиту,

– подчеркнул он.

Несмотря на все экономические проблемы Куба имеет огромный потенциал. В частности, туристический. Также там богатые природные ресурсы и много других моментов, которые стратегически важны для Штатов.

Без чего не может произойти смена режима?

Эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" объяснил, что кубинская система власти достаточно сложная. Там есть разные центры влияния, которые Штатам надо принимать во внимание. С одной стороны, семья Кастро имеет огромное значение.

Также большое влияние имеют революционные вооруженные силы Кубы. В частности, на экономику Кубы. Есть специальный военный конгломерат, который контролирует более трети кубинской экономики. Например, туризм, логистику, инфраструктуру.

Любая смена режима, трансформация не может произойти, если США не дожмут именно эту военную группу. С одной стороны, они якобы верны коммунистическим идеалам. Но когда вопрос заходит об их стратегических интересах в экономике, их влияния, то здесь они значительно сговорчивее.

Это та сфера влияния, с которой Штаты будут сотрудничать для того, чтобы расконцентрировать кубинскую систему и заставить ее пойти на уступки. На Кубе есть президент Мигель Диас-Канель, но он больше как модератор системы, не единоличный. Поэтому переговоры могут вестись на разных уровнях для того, чтобы найти слабую сторону, которая будет готова пойти на эти уступки. Потому что с каждым днем этой паузы ситуация усложняется,

– отметил Иван Фечко.

