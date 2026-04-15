По словам журналистки Марии Бартиромо, Трамп также заверил, что не планирует возобновлять боевые действия. Об этом пишет FOX Business.

Какое заявление сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "очень близка к завершению".

Я думаю, что это почти кончено, да. Я считаю, что это очень близко к концу,

– сказал он.

В то же время Трамп подчеркнул, что окончательно операция еще не завершена. По его словам, США сохраняют давление на Иран и не исключают дальнейших шагов в зависимости от развития ситуации.

"Если бы я сейчас снял ставки, им понадобилось бы 20 лет, чтобы отстроить эту страну. И мы еще не закончили", – подчеркнул президент США.

Отдельное внимание привлекли слова журналистки Марии Бартиромо. Она заявила, что во время разговора Трамп прямо ответил, что война "завершена". В то же время в публичных комментариях президент высказывается осторожнее, подчеркивая, что она лишь приближается к завершению.

Кроме того, по словам Бартиромо, Трамп не планирует возобновлять военную операцию против Ирана. Это может свидетельствовать о намерении перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.

На фоне этих заявлений ожидается новый раунд мирных переговоров между США и Ираном. Переговоры должны возобновиться после консультаций в Пакистане, которые длились более 20 часов, но не завершились прорывом. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о "значительном прогрессе", но признал, что окончательного соглашения достичь не удалось. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Ирана.

Несмотря на заявления о возможном завершении войны, США продолжают жесткую политику. В частности, Трамп ввел морскую блокаду иранских портов, что свидетельствует о сохранении давления на Тегеран.

