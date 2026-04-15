По словам журналистки Марии Бартиромо, Трамп также заверил, что не планирует возобновлять боевые действия. Об этом пишет FOX Business.
Какое заявление сделал Трамп?
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "очень близка к завершению".
Я думаю, что это почти кончено, да. Я считаю, что это очень близко к концу,
– сказал он.
В то же время Трамп подчеркнул, что окончательно операция еще не завершена. По его словам, США сохраняют давление на Иран и не исключают дальнейших шагов в зависимости от развития ситуации.
"Если бы я сейчас снял ставки, им понадобилось бы 20 лет, чтобы отстроить эту страну. И мы еще не закончили", – подчеркнул президент США.
Отдельное внимание привлекли слова журналистки Марии Бартиромо. Она заявила, что во время разговора Трамп прямо ответил, что война "завершена". В то же время в публичных комментариях президент высказывается осторожнее, подчеркивая, что она лишь приближается к завершению.
Кроме того, по словам Бартиромо, Трамп не планирует возобновлять военную операцию против Ирана. Это может свидетельствовать о намерении перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
На фоне этих заявлений ожидается новый раунд мирных переговоров между США и Ираном. Переговоры должны возобновиться после консультаций в Пакистане, которые длились более 20 часов, но не завершились прорывом. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о "значительном прогрессе", но признал, что окончательного соглашения достичь не удалось. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Ирана.
Несмотря на заявления о возможном завершении войны, США продолжают жесткую политику. В частности, Трамп ввел морскую блокаду иранских портов, что свидетельствует о сохранении давления на Тегеран.
Война США и Ирана: последние новости
Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 16 апреля в Исламабаде. Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить соглашение, но Америка не позволит им иметь ядерное оружие.
Трамп рассматривает опреснительные установки, энергетическую инфраструктуру и мосты в Иране как потенциальные военные цели. Он утверждает, что значительная часть иранской инфраструктуры уже уничтожена, и что США могут нанести удары по дополнительным объектам в случае дальнейшей эскалации.
Трамп заявил, что не позволит Ирану зарабатывать деньги на нефти, выборочно пропуская танкеры через Ормузский пролив, и пригрозил уничтожить Иран за один день. Президент США выразил недовольство союзниками, такими как Япония и Южная Корея, которые, по его мнению, не оказывают достаточной помощи.