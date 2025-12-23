Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.
Які згадки про Трампа містяться в оприлюднених документах?
Файли, оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать про те, що в період з 1993 по 1996 роки президент Штатів Трамп літав у приватному літаку фінансиста Джеффрі Епштейна щонайменше вісім разів.
Згідно з даними про перельоти, Трамп подорожував приватним літаком Епштейна значно частіше, ніж повідомлялося раніше, або про що нам було відомо,
– мовиться у листі помічника прокурора.
Водночас із записів у нотатках помічника прокурора США в Нью-Йорку щодо кількості польотів Трампа на літаку Епштейна, стало відомо, що під час одного польоту на борту літака перебували Трамп, Епштейн і 20-річна жінка.
Довідково! Джеффрі Епштейн – американський фінансист, якого звинувачують у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх та зв'язках із впливовими людьми. З його справою пов'язують "список Епштейна", у якому були можливі контакти світових еліт із фінансистом.
За даними, у 2021 році до Мар-а-Лаго (розкішна вілла у Флориді, яка зараз належить Дональду Трампу) надійшло повідомлення з вимогою надати записи пов'язані зі справою Максвелл, спільницею Епштейна у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Документи містять вищезгадані нотатки прокурора щодо Трампа.
Крім того, в опублікованих файлах також йдеться про зв'язки Трампа з Епштейном та вечірки в їхніх маєтках на початку 2000-х років. Проте матеріали не показують, чи відбувалося подальше розслідування та чи були підтверджені якісь з повідомлень.
Відомо, що документи спершу були доступні на сайті Міністерства юстиції США, втім згодом їх видалили та заявили, що "деякі з них містять неправдиві та сенсаційні заяви, висунуті проти президента Трампа", які воно охарактеризувало як "безпідставні та хибні".
Водночас Трамп заявив, що дружив з Епштейном до початку 2000-х років й нібито не знав про його злочинну діяльність. Речник Трампа повідомив, що президент вигнав Епштейна зі свого клубу "Мар-а-Лаго" за те, що він "виродок".
Що відомо про справу Епштейна?
Скандально відомий американський фінансист Джеффрі Епштейн, який був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, помер у тюремній камері у 2019 році. Однак нові деталі справи з'являються і досі.
Відомо, що в листопаді Трамп підписав законопроєкт, який зобов'язує Мін'юст оприлюднити файли по справі Джеффрі Епштейна. Водночас президент звинуватив демократів у спробі приховати відповідні файли від громадськості.
У матеріалах справи Епштейна з'явилася інформація, що Дональд Трамп познайомився із 14 річною дівчинкою на курорті Мар-а-Лаго. Лідер США спростовує будь-які можливі правопорушення.