Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Які згадки про Трампа містяться в оприлюднених документах?

Файли, оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать про те, що в період з 1993 по 1996 роки президент Штатів Трамп літав у приватному літаку фінансиста Джеффрі Епштейна щонайменше вісім разів.

Згідно з даними про перельоти, Трамп подорожував приватним літаком Епштейна значно частіше, ніж повідомлялося раніше, або про що нам було відомо,

– мовиться у листі помічника прокурора.

Водночас із записів у нотатках помічника прокурора США в Нью-Йорку щодо кількості польотів Трампа на літаку Епштейна, стало відомо, що під час одного польоту на борту літака перебували Трамп, Епштейн і 20-річна жінка.

Довідково! Джеффрі Епштейн – американський фінансист, якого звинувачують у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх та зв'язках із впливовими людьми. З його справою пов'язують "список Епштейна", у якому були можливі контакти світових еліт із фінансистом.

За даними, у 2021 році до Мар-а-Лаго (розкішна вілла у Флориді, яка зараз належить Дональду Трампу) надійшло повідомлення з вимогою надати записи пов'язані зі справою Максвелл, спільницею Епштейна у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Документи містять вищезгадані нотатки прокурора щодо Трампа.

Крім того, в опублікованих файлах також йдеться про зв'язки Трампа з Епштейном та вечірки в їхніх маєтках на початку 2000-х років. Проте матеріали не показують, чи відбувалося подальше розслідування та чи були підтверджені якісь з повідомлень.

Відомо, що документи спершу були доступні на сайті Міністерства юстиції США, втім згодом їх видалили та заявили, що "деякі з них містять неправдиві та сенсаційні заяви, висунуті проти президента Трампа", які воно охарактеризувало як "безпідставні та хибні".

Водночас Трамп заявив, що дружив з Епштейном до початку 2000-х років й нібито не знав про його злочинну діяльність. Речник Трампа повідомив, що президент вигнав Епштейна зі свого клубу "Мар-а-Лаго" за те, що він "виродок".

Що відомо про справу Епштейна?