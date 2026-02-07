Обшуки проводили на кількох об'єктах, які належать Мендельсону. Про це пише The Guardian.

Що відомо про обшуки?

Як повідомили правоохоронці, обшуки відбулися в районі Камден на півночі Лондона та в графстві Вілтшир. Слідство перевіряє інформацію про те, що Мендельсон міг передавати конфіденційні дані засудженому фінансисту Джеффрі Епштейну.

Самого Мендельсона офіційно не називають, проте після звільнення з посади він проживав саме у будинку у Вілтширі. У поліції зазначили, що 72-річного підозрюваного не затримали. Розслідування триває.

Як це вплинуло на настрої у британських політичних колах?

За інформацією ЗМІ, Скандал уже спричинив політичний резонанс. Прем'єр-міністр Кір Стармер стикається з тиском усередині Лейбористської партії. Деякі депутати вимагають звільнення його керівника апарату Моргана Максвіні, якого вважають причетним до призначення Мендельсона.

Крім того, через оприлюднені "файли Епштейна" з посади пішов Бен Вегг-Проссер – співзасновник лобістської компанії Global Counsel, створеної разом із Мендельсоном. Його відставка пов'язана з листуванням, яке вказує на участь Епштейна у створенні компанії.

Що відомо про справу Епштейна?