Обшуки проводили на кількох об'єктах, які належать Мендельсону. Про це пише The Guardian.
Що відомо про обшуки?
Як повідомили правоохоронці, обшуки відбулися в районі Камден на півночі Лондона та в графстві Вілтшир. Слідство перевіряє інформацію про те, що Мендельсон міг передавати конфіденційні дані засудженому фінансисту Джеффрі Епштейну.
Самого Мендельсона офіційно не називають, проте після звільнення з посади він проживав саме у будинку у Вілтширі. У поліції зазначили, що 72-річного підозрюваного не затримали. Розслідування триває.
Як це вплинуло на настрої у британських політичних колах?
За інформацією ЗМІ, Скандал уже спричинив політичний резонанс. Прем'єр-міністр Кір Стармер стикається з тиском усередині Лейбористської партії. Деякі депутати вимагають звільнення його керівника апарату Моргана Максвіні, якого вважають причетним до призначення Мендельсона.
Крім того, через оприлюднені "файли Епштейна" з посади пішов Бен Вегг-Проссер – співзасновник лобістської компанії Global Counsel, створеної разом із Мендельсоном. Його відставка пов'язана з листуванням, яке вказує на участь Епштейна у створенні компанії.
Що відомо про справу Епштейна?
Файли Епштейна – це масив документів, пов’язаних зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальному насильстві над неповнолітніми та торгівлі людьми. Сам Епштейн помер у тюрмі у 2019 році, однак розслідування його справи досі триває.
Президент США Дональд Трамп мав близькі контакти з Епштейном і раніше публічно називав його своїм знайомим. Загалом Міністерство юстиції США вже оприлюднило щонайменше три мільйони сторінок матеріалів, пов'язаних із цією справою, яка протягом багатьох років залишається однією з найбільш резонансних у Сполучених Штатах.