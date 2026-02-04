Об этом говорится в материале BBC News Украина.

Что это за вилла?

Файлы Эпштейна содержат переписку между Джеффри Эпштейном, Анастасией Сирооченко, бухгалтером Майклом Стейном и Джоном Томлинсоном, вероятным агентом по недвижимости, о покупке дома. Оно датируется 2017 годом.

Этот дом был построен как вилла в 1894 году, а его владелицей была Гощук Катажина (Екатерина).

Живописная архитектура в стиле историзма. Неоренессанс, вполне характерен для Львова,

– рассказала Татьяна Казанцева, украинский историк архитектуры.

По ее словам, дом расположен в районе Кастелевка – жилом участке Львова между современными улицами Генерала Чупринки, Горбачевского, Кастелевка и Кольберга. В то же время историк отметила, что расположение этого дома является не "очень выгодным", ведь он стоит внизу.

Сейчас в доме по адресу Бориса Романицкого, 24 якобы проживают люди.

О связи Эпштейна и виллы во Львове рассказала также писательница Оксана Забужко.