Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

Що це за вілла?

Файли Епштейна містять листування між Джеффрі Епштейном, Анастасією Сірооченко, бухгалтером Майклом Стейном та Джоном Томлінсоном, імовірним агентом з нерухомості, щодо купівлі будинку. Воно датується 2017 роком.

Цей будинок був збудований як вілла у 1894 році, а його власницею була Гощук Катажина (Катерина).

Мальовнича архітектура в стилі історизму. Неоренесанс, цілком характерний для Львова,

– розповіла Тетяна Казанцева, українська історикиня архітектури.

За її словами, будинок розташований у районі Кастелівка – житловій дільниці Львова між сучасними вулицями Генерала Чупринки, Горбачевського, Кастелівка та Кольберга. Водночас історикиня зазначила, що розташування цього будинку є не "дуже вигідним", адже він стоїть внизу.

Наразі в будинку за адресою Бориса Романицького, 24 нібито проживають люди.

Про зв'язок Епштейна та вілли у Львові розповіла також письменниця Оксана Забужко.