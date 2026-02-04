Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.
Читайте також "Трамп знав про дівчаток": як список Епштейна знищує експрезидентів, принців, мільярдерів і стає скандалом століття
Що це за вілла?
Файли Епштейна містять листування між Джеффрі Епштейном, Анастасією Сірооченко, бухгалтером Майклом Стейном та Джоном Томлінсоном, імовірним агентом з нерухомості, щодо купівлі будинку. Воно датується 2017 роком.
Цей будинок був збудований як вілла у 1894 році, а його власницею була Гощук Катажина (Катерина).
Мальовнича архітектура в стилі історизму. Неоренесанс, цілком характерний для Львова,
– розповіла Тетяна Казанцева, українська історикиня архітектури.
За її словами, будинок розташований у районі Кастелівка – житловій дільниці Львова між сучасними вулицями Генерала Чупринки, Горбачевського, Кастелівка та Кольберга. Водночас історикиня зазначила, що розташування цього будинку є не "дуже вигідним", адже він стоїть внизу.
Наразі в будинку за адресою Бориса Романицького, 24 нібито проживають люди.
Про зв'язок Епштейна та вілли у Львові розповіла також письменниця Оксана Забужко.
Кажуть, Епстайн перед арештом майже встиг завершити у Львові складну кількарічну оборудку з купівлі прекрасної (нині дещо занепалої без господаря) довоєнної вілли на Кастелівці,
– написала вона.
За словами Забужко, діяльність Епштейна в Україні була неможлива без місцевих посередників. На її думку, операцію курували українські контакти, підконтрольні Росії, що займалися "чорним ріелтерством" і торгівлею людьми.
Про які нові файли Епштейна йдеться?
30 січня 2026 року у відкритий доступ потрапили понад 3 мільйони сторінок матеріалів, включно з тисячами відео та сотнями тисяч зображень, пов'язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.
У нових файлах ім'я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів. У документах є свідчення про звинувачення президента США у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
Очільник Кремля Путін також міг бути замішаний у справі Епштейна. Його прізвище понад 1000 разів згадується у файлах.