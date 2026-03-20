Відео із "двійником" Епштейна поширив акаунт @MattWallace888 у соцмережі Х.

Що відомо про "двійника" Джеффрі Епштейна?

У відео, знятому у Південній Флориді на шосе минулого тижня, видно чоловіка, який керує кабріолетом з опущеним дахом і в бейсболці, перекинутій задом наперед.

На кадрах чути, як людина, яка записала відео, неодноразово повторює: "Епштейн живий", що викликало сотні тисяч реакцій у соціальних мережах.

"Двійник" Джеффрі Епштейна з'явився у Флориді / Відео з акаунту @MattWallace888 у соцмережі Х

Пізніше на це відео відреагував сам "двійник" Епштейна. Як виявилося, чоловіка звуть Піт, він проживає у Палм-Біч і не знав, що його знімають під час руху по міжштатній автомагістралі 95.

Відео зі мною стало вірусним, бо якийсь хлопець випадково зняв мене, коли я їхав по автомагістралі 95, без мого відома. І наступне, що я пам'ятаю, – я став вірусною сенсацією. Я не вимикав телефон близько чотирьох годин і не знав, що мій телефон розряджається через усі ці коментарі до відео. Тож воно отримало багато обговорень. Це досить божевільно. Дякую,

– сказав Піт.

На відео людина за кадром прямо запитала, чи він той дійсно той самий фінансист, якого визнали винним у сексуальних злочинах. Твердо відповівши, чоловік уточнив: "Я не Джеффрі Епштейн. Я Піт з Палм-Біч".

Чоловік, схожий на Епштейна, відреагував на відео з ним у мережі / Відео з акаунту @MattWallace888 у соцмережі Х

