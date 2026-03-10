Про це повідомили у The Guardian, зазначавиши, що згідно з цивільними та кримінальними провадженнями, ранчо не підлягало такій самій перевірці, як інші маєтки покійного фінансиста. Одак не виключено, що саме там вчиняли численні зловживання.

Що може приховуватися на ранчо Епштейна?

Фінансист Джеффрі Епштейн у 1993 році взяв в оренду приблизно 500 гектарів державних земель, що оточували його ранчо в Нью-Мексико. У вересні 2019 року ці договори скасували після висновку місцевого земельного агентства.

Зазначалося, що Епштейн насправді використовував ділянки не для сільськогосподарських потреб, а виключно як захисний буфер приватності навколо свого маєтку. Ранчо Зорро площею близько 4000 гектарів, яке розташоване неподалік Санта-Фе, знову опинилося в центрі уваги після того, як Міністерство юстиції США нещодавно оприлюднило майже 3 мільйони сторінок слідчих матеріалів, пов'язаних зі справою Епштейна.

Обшуки на ранчо розпочалися через кілька тижнів після заяви генерального прокурора штату Нью-Мексико Рауля Торреса про відновлення розслідування, призупиненого у 2019 році. Тоді штат зупинив справу на прохання федеральних прокурорів Нью-Йорка, які вели паралельне розслідування схеми сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.

За свідченнями численних жертв, Епштейн роками безкарно знущався над неповнолітніми дівчатами та молодими жінками саме на цьому ранчо. Раніше влада Нью-Мексико навіть підтверджувала перевірку інформації про поховання двох іноземних дівчат неподалік маєтку.

Згідно з цими даними, вони нібито загинули від задушення під час "грубого фетиш-сексу" і були таємно поховані в пагорбах за межами ранчо за розпорядженням самого Епштейна.

Чи повпливає знайдене на справу Епштейна?

The Guardian зазначає, що через сім років після арешту Епштейна обшуки навряд чи принесуть вагомі результати. Зі свого боку експрокурор і адвокат Джон Дей пояснив виданню: "Те, що знайдуть зараз, матиме дуже обмежену цінність". Він наголосив, що за цей час ранчо могло неодноразово змінити власників, а тому важко довести, що саме відбувалося за часів Епштейна.

Фахівці також сумніваються в можливості виявлення судово-медичних доказів через значний проміжок часу. Водночас обшуки можуть побічно підтвердити достовірність свідчень жертв.

Якщо планування будинку лишилося незмінним і свідок каже: "Я пам'ятаю, як хтось виходив через двері ванної зліва від кімнати", а обшук підтвердить, що саме там і є ці двері, це суттєво посилить довіру до її слів,

– вважає адвокатка Кейт Мангельс.

