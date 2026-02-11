Серед нещодавно оприлюднених файлів Епштейна – письмовий виклад інтерв'ю ФБР із колишнім начальником поліції округу Палм-Біч Майклом Райтером, яке, він дав у 2019 році. У ньому йдеться про те, що Дональд Трамп дзвонив до Райтера, аби подякувати за те, що правоохоронці "взялися" за його колишнього товариша, пише CNN.
Що Трамп може знати про злочини Епштейна?
Слава Богу, що ви його зупиняєте. Усі знали, що він цим займається,
– сказав Трамп.
Він зателефонував до поліцейського департаменту Палм-Біч невдовзі після того, як у середині 2000-х стало публічно відомо про розслідування щодо Джеффрі Епштейна. Дзвінок відбувся орієнтовно у 2006 році.
Ймовірно, публікація цього документа посилить питання про те, коли і що саме Трамп знав про Епштейна та його злочини. Президент неодноразово заявляв, що розірвав стосунки з Епштейном на початку 2000-х, вважаючи його "збоченцем".
Згідно з документом ФБР, Трамп сказав Райтеру, що в Нью-Йорку знали, що Епштейн "огидний". Також він назвав спільницю Епштейна Гіслейн Максвелл його головною помічницею та сказав, що вона "погана людина", і правоохоронцям варто звернути особливу увагу саме на неї.
У документі також зазначається, що Трамп розповів, як одного разу опинився поруч із Епштейном, коли там були підлітки, і "швидко пішов звідти".
З документа випливає, що Трамп був одним із "перших", хто зателефонував до поліції Палм-Біч, дізнавшись про розслідування щодо Епштейна.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила 10 лютого, що не може підтвердити, чи був цей дзвінок, але додала, що якщо він і відбувся, то "підтверджує" версію Трампа про розрив із Епштейном на початку 2000-х.
Це дзвінок, який, можливо, був або не був у 2006 році. Я не знаю відповіді на це питання. Але президент Трамп завжди казав, що вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу Mar-a-Lago, бо той був збоченцем, і це залишається правдою,
– сказала Левітт під час брифінгу.
Питання про те, що саме Трамп знав про Епштейна та його злочини, супроводжує його другий президентський термін на тлі публікації мільйонів сторінок документів у справі фінансиста.
Політик визнавав, що в 1990-х вони були знайомі та спілкувалися в одних колах у Палм-Біч, але посварилися на початку 2000-х, після чого Трамп вигнав Епштейна зі свого клубу. Трамп пояснював розрив тим, що Епштейн переманював його співробітників, але заперечував, що знав про його злочини.
Трамп заявляв, що однією з тих, кого нібито переманили, була Вірджинія Джуффре – одна з найвідоміших постраждалих у справі Епштейна. Водночас пізніше того ж тижня Трамп сказав журналістам, що насправді не знає, чому жінки залишили його клуб.
У документі Трамп називає Максвелл "злою", що контрастує з його реакцією на її арешт у 2020 році, коли він сказав: "Я просто бажаю їй усього найкращого".
Нині Максвелл відбуває тривалий термін ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Під час останніх свідчень у Комітеті Палати представників із нагляду Максвелл скористалася правом не свідчити проти себе. Її адвокат заявив, що вона готова "говорити повністю й чесно, якщо президент Трамп надасть їй помилування".
У попередньому інтерв'ю із заступником генпрокурора Тоддом Бланшем Максвелл сказала, що "абсолютно ніколи" не чула, щоб Епштейн або хтось інший говорив про будь-які неналежні дії з боку Трампа.
У липні Трамп сказав CNN, що не думав про помилування чи пом'якшення вироку Максвелл, хоча й не виключив такої можливості.
Яка нова інформація про Трампа виплила з файлів Епштейна?
- В одному з документів за листопад 2019 року Епштейн у розмові з журналістом прямо написав, що "Трамп знав про дівчат", маючи на увазі неповнолітніх жертв сексуальної експлуатації.
- Інший лист (квітень 2011 року, адресований соратниці Епштейна Гіслейн Максвелл) розкриває іншу деталь: Епштейн хизувався, що Трамп просидів кілька годин у нього вдома в товаристві молодої жінки, яка згодом була ідентифікована слідством як жертва торгівлі людьми.
- У ще одному документі є згадка, що один із ключових стратегів Трампа – Стів Беннон – колись мав поради від Епштейна.
- У документах є свідчення про звинувачення Трампа у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Третя особа переказала покази неповнолітньої жертви, яку він, за цими твердженнями, примушував до сексу.
- Також згадується про вечірки в резиденції Трампа Мар-а-Лаго. Зазначається, що туди Епштейн постачав дітей для аукціону серед багатіїв.
- Ще одна із заявниць розповіла, що 30 років тому "брала участь в оргіях" на ранчо Трампа в Каліфорнії.
- В одному з файлів є покази жертви, яка стверджує, що Трамп був присутній під час вбивства її новонародженої дитини.