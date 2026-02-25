Як повідомив представник Gates Foundation агентству Reuters, Гейтс провів зустріч, на якій відповів на запитання щодо публікації документів у справі Джеффрі Епштейна.

Що відомо про зв'язки Гейста з Епштейном?

Опубліковані Міністерством юстиції США документи свідчать, що Гейтс та Епштейн кілька разів зустрічалися після відбуття Епштейном тюремного терміну, зокрема обговорюючи розширення благодійних проєктів засновника Microsoft

Білл Гейтс вибачився перед працівниками фонду. Він визнав, що проводити час та залучати керівництво фонду до контактів з Епштейном було "величезною помилкою". Про це повідомила газета Wall Street Journal.

На зустрічі Білл говорив відверто, докладно відповів на кілька питань і взяв на себе відповідальність за свої вчинки,

– заявив представник фонду.

Також ця газета заявила, що Гейтс мав романи з двома росіянками. Але дівчата не мали жодного стосунку до Епштейна.

Щоб було ясно, я ніколи не проводив час із жертвами - з жінками з його оточення,

– заявив Білл Гейтс.

Ці дівчата, які зображені на фотографіях з мільярдером, були помічницями Епштейна. А він просто попросив сфотографуватись з ними.

Зауважте! Фонд Gates Foundation, створений у 2000 році Біллом Гейтсом та його колишньою дружиною Меліндою Френч-Гейтс, є одним із провідних донорів у сфері глобальної охорони здоров’я.

Що нового відомо про справу Епштейна?