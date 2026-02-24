Покінчити із життя Ягланд намагався після звинувачень у справі Епштейна, передає iNyheter.
Що відомо про дружбу Ягланда та Епштейна?
12 лютого Торбйорну Ягланду висунули звинувачення у корупції через його близькі стосунки з Джеффрі Епштейном.
Одночасно з цим поліція провела ретельний обшук в експосадовця.
"Я можу сказати лише одне, і це те, що я дуже радий, що справа прояснюється. Більше нічого сказати", – реагував тоді Ягланд.
Щоб дістатися до суті справи про корупцію, поліція надіслала листа до Ради Європи з проханням зняти імунітет з Ягланда.
У документі йшлося про те, що ексгенсек Ради Європи та його найближча родина кілька разів користувалися приватними апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку в період між 2011 і 2018 роками, а також зупинялися на віллі Епштейна в Палм-Біч, штат Флорида.
Окрім того, Епштейн, ймовірно, покривав дорожні витрати для 6 осіб.
А сам Ягланд, як кажуть, ще й просив Епштейна про допомогу з банківським кредитом.
Що ще відомо про фігурування Ягланда у справі Епштейна?
Епштейн роками намагався організувати зустріч з Путіним для обговорення іноземних інвестицій у Росії та цифрових валют. Для цього він контактував, зокрема, із Ягландом.
Також зазначалося, що Ягланд міг взятися за корупцію, коли очолював Нобелівський комітет і був генеральним секретарем Ради Європи.
Стверджується, що Епштейн навіть називав Ягланда "нобелівською великою шишкою".