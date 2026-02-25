Как сообщил представитель Gates Foundation агентству Reuters, Гейтс провел встречу, на которой ответил на вопросы относительно публикации документов по делу Джеффри Эпштейна.
Читайте также Украина уже не в приоритете: журналистка объяснила, какая угрожающая проблема появилась у Трампа
Что известно о связях Гейста с Эпштейном?
Опубликованные Министерством юстиции США документы свидетельствуют, что Гейтс и Эпштейн несколько раз встречались после отбытия Эпштейном тюремного срока, в частности обсуждая расширение благотворительных проектов основателя Microsoft
Билл Гейтс извинился перед работниками фонда. Он признал, что проводить время и привлекать руководство фонда к контактам с Эпштейном было "огромной ошибкой". Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
На встрече Билл говорил откровенно, подробно ответил на несколько вопросов и взял на себя ответственность за свои поступки,
– заявил представитель фонда.
Также эта газета заявила, что Гейтс имел романы с двумя россиянками. Но девушки не имели никакого отношения к Эпштейну.
Чтобы было ясно, я никогда не проводил время с жертвами - с женщинами из его окружения,
– заявил Билл Гейтс.
Эти девушки, которые изображены на фотографиях с миллиардером, были помощницами Эпштейна. А он просто попросил сфотографироваться с ними.
Заметьте! Фонд Gates Foundation, создан в 2000 году Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой Френч-Хейтс, является одним из ведущих доноров в сфере глобального здравоохранения.
Что нового известно о деле Эпштейна?
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением и фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна" – материалах по осужденному сексуальному преступнику. Король Чарльз III выразил обеспокоенность и поддерживает расследование, а принц сейчас находится под стражей полиции.
Также бывшего британского посла Питера Мандельсона задержали по подозрению в служебной халатности из-за тесных связей с Джеффри Эпштейном, в частности передачу чувствительной информации и частные письма, где Эпштейн назывался "моим лучшим другом".
Экс-премьер-министра Норвегии и бывшего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда госпитализировали после попытки самоубийства на фоне обвинений в коррупции и близких отношений с Эпштейном. По данным полиции, Ягланд и его семья пользовались частными апартаментами Эпштейна в Париже, Нью-Йорке и Палм-Бич, а также получали помощь с банковскими кредитами и покрытием дорожных расходов.