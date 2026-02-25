Как сообщил представитель Gates Foundation агентству Reuters, Гейтс провел встречу, на которой ответил на вопросы относительно публикации документов по делу Джеффри Эпштейна.

Что известно о связях Гейста с Эпштейном?

Опубликованные Министерством юстиции США документы свидетельствуют, что Гейтс и Эпштейн несколько раз встречались после отбытия Эпштейном тюремного срока, в частности обсуждая расширение благотворительных проектов основателя Microsoft

Билл Гейтс извинился перед работниками фонда. Он признал, что проводить время и привлекать руководство фонда к контактам с Эпштейном было "огромной ошибкой". Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

На встрече Билл говорил откровенно, подробно ответил на несколько вопросов и взял на себя ответственность за свои поступки,

– заявил представитель фонда.

Также эта газета заявила, что Гейтс имел романы с двумя россиянками. Но девушки не имели никакого отношения к Эпштейну.

Чтобы было ясно, я никогда не проводил время с жертвами - с женщинами из его окружения,

– заявил Билл Гейтс.

Эти девушки, которые изображены на фотографиях с миллиардером, были помощницами Эпштейна. А он просто попросил сфотографироваться с ними.

Заметьте! Фонд Gates Foundation, создан в 2000 году Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой Френч-Хейтс, является одним из ведущих доноров в сфере глобального здравоохранения.

Что нового известно о деле Эпштейна?