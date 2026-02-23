Происходило такое когда Мандельсон занимал должность министра по вопросам бизнеса в правительстве Гордона Брауна в 2009 году. Об этом сообщает CNN, а также информационное агентство Reuters.

Как Мандельсон связан с Эпштейном?

Правоохранители сообщили, что экс-посла задержали по адресу в Камдене и доставили в полицейский участок для допроса. Ранее в этом месяце следователи провели обыски в его резиденциях в Камдене и Уилтшире.

Задержание не свидетельствует о виновности Мандельсона, но полиция считает, что есть основания для уголовного производства. Скандал разгорелся после обнародования очередной части документов, связанных с Эпштейном, которые показали, что отношения Мандельсона и финансиста были значительно теснее, чем ранее считалось. В частности, в частных письмах и заметках Мандельсон называл Эпштейна "моим лучшим другом".

Из-за этого Мандельсон ранее в этом месяце покинул Лейбористскую партию и сложил полномочия в Палате лордов - верхней палате британского парламента. Его уволили с должности посла в США еще в сентябре после первого обнародования файлов Эпштейна, когда стало известно об их близкой связи.

Скандал вокруг Мандельсона создал серьезную политическую напряженность для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, вызвав отставки ключевых советников и призывы от некоторых членов партии к его уходу. Политики и общественность задаются вопросом, насколько премьер знал о близких отношениях Мандельсона с Эпштейном на момент его назначения послом.

Кстати, ранее Дональд Трамп комментировал появление своего имени в обнародованных Министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома заявляет, что это является попыткой целенаправленно помешать его деятельности на посту президента.

