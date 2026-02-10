Принцесса София подтвердила, что дважды встречалась с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Aftonblade.
Мы встретились в ресторане на светском мероприятии, где меня представили, и на кинопоказе вместе со многими другими. К счастью, это было все,
– сказала принцесса.
София выразила соболезнования всем жертвам преступлений. Она надеется на то, что справедливость будет восстановлена.
Отметим, в декабре 2025 года издание Dagens Nyheter опубликовало переписку между Эпштейном и финансисткой Барброй Энбом, которую называли наставницей принцессы Софии. Эти письма подтверждали, что именно Энбом познакомила Софию с Эпштейном (в то время девушка работала моделью). Финансист якобы предлагал ей место в киношколе, однако она не приняла приглашение.
Как другие королевские семьи касаются Эпштейна?
- Больше всего в деле Джеффри Эпштейна фигурирует бывший принц Эндрю. Их связывали дружеские отношения. Они общались даже после того, как финансиста осудили. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает любые правонарушения, но на фоне скандала его лишили титулов, а сам он уехал из особняка в Виндзоре.
- Также в файлах Эпштейна около тысячи раз упоминается норвежская наследственная принцесса Метте-Марит. Она уже попросила прощения у тех, кого разочаровала из-за дружбы с Джеффри Эпштейном.