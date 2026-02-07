Официальное заявление опубликовали на инстаграм-странице норвежской королевской семьи в пятницу, 6 февраля.
В сообщении принцесса Метте-Марит просит прощения у тех, кого огорчила своей дружбой с Эпштейном. Также она извинилась у монаршей семьи за сложившуюся ситуацию,.
Я хочу выразить глубокое сожаление из-за своей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между Эпштейном и мной не соответствуют тому, каким человеком я хочу быть. Я также прошу прощения за ситуацию, в которую я поставил королевскую семью, особенно короля и королеву,
– высказалась принцесса.
Метте-Марит добавила, что на фоне последних событий находится в сложной ситуации. Она нуждается во времени, чтобы собраться с мыслями.
Норвежский королевский дом добавил, что впоследствии принцесса объяснит свое поведение.
Отметим, тем временем происходит судебный процесс над Мариусом Хойби, сыном Метте-Марит и пасынком наследного принца Хокона. Ему предъявили более 30 обвинений.
Детали скандала
- Недавно Министерство юстиции США опубликовало более 3 миллионов страниц документов, входящих в дело скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.
- Кронпринцесса Метте-Марит упоминается в этих файлах почти тысячу раз. Согласно документам, она переписывалась, общалась и лично встречалась с Эпштейном, а в 2013 году провела несколько дней в его имении, пишет The Guardian.
- Принцесса уже комментировала скандал и выразила сожаление за то, что не проверила биографию финансиста тщательнее. Но ее репутация уже пострадала: благотворительные фонды объявили о прекращении сотрудничества с королевской особой. Кроме того, опросы демонстрируют, что норвежцы больше не хотят видеть Метте-Марит будущей королевой.