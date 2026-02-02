Об этом говорится в материале The Guardian.
Что происходит в королевской семье?
Полиция Осло сообщила, что Хойби задержали вечером в воскресенье, 1 февраля, по подозрению в нападении, угрозах с ножом и нарушении запретительного предписания.
Задержание произошло незадолго до того, как 29-летний Хойби должен предстать перед судом по обвинению в 38 правонарушениях, среди которых четыре обвинения в изнасиловании, домашнее насилие и незаконная съемка нескольких женщин без их ведома или согласия.
Ожидается, что процесс начнется во вторник, 3 февраля, и продлится семь недель. Между тем сам Хойби отрицает серьезные обвинения, в частности в сексуальном насилии.
Полицейский округ Осло может подтвердить, что Мариус Борга Хойби был арестован полицией в воскресенье вечером по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении запретительного судебного приказа,
– сказал полицейский прокурор округа Осло Андреас Крушевский.
Стоит отметить, что задержание Хойби произошло в период серьезного напряжения вокруг норвежской королевской семьи.
В эти выходные кронпринцесса Метте-Марит была вынуждена отреагировать на обнародованные данные о ее связи с Джеффри Эпштейном – ее имя почти тысячу раз упоминалось в недавно опубликованных файлах.
В заявлении Метте-Марит сказала, что эти материалы "свидетельствуют о плохой оценке", и добавила: "Я глубоко сожалею о любых контактах с Эпштейном. Это просто стыдно".
Важно! Упоминание в документах само по себе не означает совершение правонарушений.
О каких файлах Эпштейна идет речь?
30 января 2026 года в открытый доступ попали более 3 миллионов страниц материалов, включая тысячи видео и сотни тысяч изображений, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.
В документах упоминается и Дональд Трамп. Так один из материалов свидетельствует, что девушек привозили в поместье Трампа Мар-а-Лаго, где происходили так называемые "вечеринки календарных девушек". У них забирали вещи, которые потом продавались на аукционе.
В новых файлах дела Джеффри Эпштейна появилось фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины.