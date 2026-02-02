Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Що відбувається в королівській родині?

Поліція Осло повідомила, що Хойбі затримали ввечері в неділю, 1 лютого, за підозрою в нападі, погрозах із ножем та порушенні заборонного припису.

Затримання відбулося незадовго до того, як 29-річний Хойбі має постати перед судом за обвинуваченнями у 38 правопорушеннях, серед яких чотири звинувачення у зґвалтуванні, домашнє насильство та незаконна зйомка кількох жінок без їхнього відома чи згоди.

Очікується, що процес розпочнеться у вівторок, 3 лютого, і триватиме сім тижнів. Тим часом сам Хойбі заперечує найсерйозніші обвинувачення, зокрема в сексуальному насильстві.

Поліцейський округ Осло може підтвердити, що Маріуса Борга Хойбі було заарештовано поліцією в неділю ввечері за звинуваченням у нападі, погрозах ножем та порушенні заборонного судового наказу,

– сказав поліцейський прокурор округу Осло Андреас Крушевський.

Варто зазначити, що затримання Хойбі відбулося в період серйозної напруги навколо норвезької королівської родини.

Цими вихідними кронпринцеса Метте-Маріт була змушена відреагувати на оприлюднені дані про її зв'язки з Джеффрі Епштейном – її ім’я майже тисячу разів згадувалося в нещодавно опублікованих файлах.

У заяві Метте-Маріт сказала, що ці матеріали "свідчать про погану оцінку", і додала: "Я глибоко шкодую про будь-які контакти з Епштейном. Це просто соромно".

Важливо! Згадка в документах сама по собі не означає вчинення правопорушень.

Про які файли Епштейна йдеться?