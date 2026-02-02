Про це йдеться у матеріалі The Guardian.
Що відбувається в королівській родині?
Поліція Осло повідомила, що Хойбі затримали ввечері в неділю, 1 лютого, за підозрою в нападі, погрозах із ножем та порушенні заборонного припису.
Затримання відбулося незадовго до того, як 29-річний Хойбі має постати перед судом за обвинуваченнями у 38 правопорушеннях, серед яких чотири звинувачення у зґвалтуванні, домашнє насильство та незаконна зйомка кількох жінок без їхнього відома чи згоди.
Очікується, що процес розпочнеться у вівторок, 3 лютого, і триватиме сім тижнів. Тим часом сам Хойбі заперечує найсерйозніші обвинувачення, зокрема в сексуальному насильстві.
Поліцейський округ Осло може підтвердити, що Маріуса Борга Хойбі було заарештовано поліцією в неділю ввечері за звинуваченням у нападі, погрозах ножем та порушенні заборонного судового наказу,
– сказав поліцейський прокурор округу Осло Андреас Крушевський.
Варто зазначити, що затримання Хойбі відбулося в період серйозної напруги навколо норвезької королівської родини.
Цими вихідними кронпринцеса Метте-Маріт була змушена відреагувати на оприлюднені дані про її зв'язки з Джеффрі Епштейном – її ім’я майже тисячу разів згадувалося в нещодавно опублікованих файлах.
У заяві Метте-Маріт сказала, що ці матеріали "свідчать про погану оцінку", і додала: "Я глибоко шкодую про будь-які контакти з Епштейном. Це просто соромно".
Важливо! Згадка в документах сама по собі не означає вчинення правопорушень.
Про які файли Епштейна йдеться?
30 січня 2026 року у відкритий доступ потрапили понад 3 мільйони сторінок матеріалів, включно з тисячами відео та сотнями тисяч зображень, пов'язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.
У документах згадується і Дональд Трамп. Так один з матеріалів свідчить, що дівчат привозили до маєтку Трампа Мар-а-Лаго, де відбувалися так звані "вечірки календарних дівчат". У них забирали речі, які потім продавалися на аукціоні.
У нових файлах справи Джеффрі Епштейна з'явилось і фото принца Ендрю, на якому він стоїть на колінах біля жінки.