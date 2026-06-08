Свадьба состоялась после объявления помолвки в августе 2025 года. Празднование посетили король Чарльз III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские. Что известно о Гарриет Сперлинг, которая стала членом британской королевской семьи, и ее отношениях с Питером Филлипсом, читайте на сайте 24 Канала.

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Кто такая Гарриет Сперлинг?

Гарриет Сперлинг родилась в 1980 году в семье Мэри Госкинс и Руперта Сандерса. Она имеет двух сестер, Луизу и Ребекку, и брата Николаса. Является вторым младшим ребенком в семье, пишет Tatler.

Отец Гарриет умер в 2023 году, за год до того, как дочь начала встречаться с Питером Филипсом. Женщина работала детской медсестрой в Национальной службе здравоохранения Великобритании и является набожной христианкой.

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Гарриет Сперлинг / Фото Getty Images

Медсестра состояла в браке с Антонио Сент-Джоном Сперлингом. Считается, что она развелась с мужем, когда их дочь Джорджина была совсем маленькой.

Мы с дочерью прожили 10 лет только вдвоем. Я сравниваю нас с островом, и мне часто было трудно представить, чтобы кто-то присоединился к этому острову. Уникальные отношения между матерью-одиночкой и ее ребенком закаляются в огне борьбы и побед. Это связь, характеризующаяся любовью и выживанием вопреки всему,

– делилась Гарриет.

Что известно о ее отношениях с Питером Филлипсом?

Слухи об отношениях Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг появились в мае 2024 года. Они вместе посетили конские соревнования по бадминтону. Впоследствии пара начала появляться и на других мероприятиях, в частности на Royal Ascot.

Дочери Питера и Гарриет от предыдущих браков, Саванна, Айла и Джорджина, играют в одной хоккейной команде и были подругами задолго до знакомства их родителей на одном из матчей.

Пара сообщила о помолвке в августе 2025 года. Возлюбленная сына принцессы Анны быстро стала близкой подругой для многих членов британской королевской семьи.

Какой была свадьба пары?

Питер Филлипс и Гарриет Сперлинг поженились в субботу, 6 июня, в церкви Всех Святых в Кембли. Скромная церемония прошла в окружении родных и близких друзей молодоженов.

Питер Филлипс и Гарриет Сперлин / Фото Getty Images

Среди приглашенных гостей были: король Чарльз III и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, принцесса Анна и Зара Тиндалл, которых сопровождали их мужья, леди Сара Чатто с сыном и его девушкой, Дэвид Армстронг-Джонс с дочерью.

Невеста выбрала кружевное платье от Emilia Wickstead, которое напоминало платье Кейт Миддлтон на свадьбе с принцем Уильямом в 2011 году. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках от Jimmy Choo и тиарой от Pragnell.

Гарриет вышла из машины в сопровождении своей 13-летней дочери Джорджины и дочерей Питера от брака с Отем Филлипс – 15-летней Саванны и 14-летней Айлы. Девушки держали кружевную вуаль Сперлинг, когда она шла в церковь. Платья для них разработала новозеландский модельер Эмилия Викстед, передает BBC.

Гарриет Сперлинг с Джорджиной, Саванной и Айлой / Фото Getty Images

Свадебный букет создала Милли Ричардсон, он состоял из душистого горошка, мирта и ландыша. Женщину к алтарю провел ее брат Николас Сандерс, мать и сестры также присутствовали на церемонии.