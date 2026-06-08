Фотографии новоиспеченным супругам сделал фотограф Марк Николсон. Об этом сообщает HELLO.
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На фотографиях Гарриет Сперлинг позирует в свадебном платье от Emilia Wickstead из французского кружева. Свой образ медсестра дополнила туфлями на каблуках Jimmy Choo и тиарой от Pragnell.
Официальный портрет пары был сделан в Conservatory at Gatcombe Park – официальной резиденции принцессы Анны. Питер и Гарриет выглядели влюбленными и счастливыми. Невеста держала в руках свадебный букет, который создала Милли Ричардсон. Он состоял из душистого горошка, мирта и ландыша.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
На одном из фото влюбленные выходят из церкви Всех Святых в Кембли под аркой, украшенной цветами.
Официальные свадебные фото Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг / Фотограф Марк Николсон
Для справки! Это второй брак как для жениха, так и для невесты. Питер Филлипс был женат на Отем Келли с 2008 до 2021 года и имеет от нее двух дочерей: Саванну и Айлу. Гарриет Сперлинг ранее вышла замуж за Антонио Сент-Джона Сперлинга, которому родила дочь Джорджину.
Кто был на свадьбе Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг?
- Напомним, что на свадьбе присутствовали члены королевской семьи, в частности король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом, Зара и Майк Тиндалл, принц Эдвард и его жена Софи.
- Среди приглашенных гостей не было принца Гарри, Меган Маркл, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и его бывшей жены Сары Фергюсон.
- Кейт Миддлтон надела платье телесного цвета от дизайнера Ролана Муре с воротником и шляпу от Джейн Тейлор со светло-коричневой лентой, а дополнила свой образ аксессуарами.
- Принцесса Анна появилась на свадьбе сына в шляпе, которой более 45 лет. Ее Высочество надевала ее на крестины дочери Зары в 1981 году.