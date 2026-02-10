Принцеса Софія підтвердила, що двічі зустрічалася з Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Aftonblade.

Ми зустрілися в ресторані на світському заході, де мене представили, і на кінопоказі разом з багатьма іншими. На щастя, це було все,

– сказала принцеса.

Софія висловила співчуття усім жертвам злочинів. Вона сподівається на те, що справедливість буде відновлено.

Зазначимо, у грудні 2025 року видання Dagens Nyheter опублікувало листування між Епштейном та фінансисткою Барброю Енбом, яку називали наставницею принцеси Софії. Ці листи підтверджували, що саме Енбом познайомила Софію з Епштейном (на той час дівчина працювала моделлю). Фінансист нібито пропонував їй місце в кіношколі, однак вона не прийняла запрошення.

Як інші королівські сім'ї дотичні до Епштейна?