В Конгрессе требуют министра уйти в отставку. Об этом сообщило агентство BBC.

Что рассказал Министр торговли о своем визите на остров Эпштейна?

Во время слушаний в Сенате 10 февраля Лутник рассказал, что посетил остров вместе с женой, четырьмя детьми и нянями, где обедали около часа. Документы Министерства юстиции США подтверждают, что визит состоялся 23 декабря 2012 года – через четыре года после того, как Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.

Ранее Лутник утверждал, что разорвал отношения с Эпштейном в 2005 году. Однако во время показаний он признал, что после этого встречался с финансистом еще дважды, в частности на острове и на отдельной часовой встрече через полтора года.

Министр отметил, что среди миллионов страниц обнародованных документов только около 10 писем связывают его с Эпштейном, и утверждал, что не имел с ним никаких отношений.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен критически отреагировал на противоречивые заявления Лутника, подчеркнув, что проблема заключается не в правонарушениях, а в искажении масштаба контактов с Эпштейном. Конгрессмены из обеих партий призвали министра уйти в отставку, тогда как Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает Лутника.

Сейчас Лутника не обвиняют ни в каких правонарушениях в связи с Эпштейном.

Что известно о деле Эпштейна?