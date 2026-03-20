Видео с "двойником" Эпштейна распространил аккаунт @MattWallace888 в соцсети Х.
Что известно о "двойнике" Джеффри Эпштейна?
В видео, снятом в Южной Флориде на шоссе на прошлой неделе, видно мужчину, который управляет кабриолетом с опущенной крышей и в бейсболке, перекинутой задом наперед.
На кадрах слышно, как человек, записавший видео, неоднократно повторяет: "Эпштейн жив", что вызвало сотни тысяч реакций в социальных сетях.
"Двойник" Джеффри Эпштейна появился во Флориде / Видео с аккаунта @MattWallace888 в соцсети Х
Позже на это видео отреагировал сам "двойник" Эпштейна. Как оказалось, мужчину зовут Пит, он проживает в Палм-Бич и не знал, что его снимают во время движения по межштатной автомагистрали 95.
Видео со мной стало вирусным, потому что какой-то парень случайно снял меня, когда я ехал по автомагистрали 95, без моего ведома. И следующее, что я помню, – я стал вирусной сенсацией. Я не выключал телефон около четырех часов и не знал, что мой телефон разряжается из-за всех этих комментариев к видео. Так что оно получило много обсуждений. Это довольно безумно. Спасибо,
– сказал Пит.
На видео человек за кадром прямо спросил, действительно ли он тот самый финансист, которого признали виновным в сексуальных преступлениях. Твердо ответив, мужчина уточнил: "Я не Джеффри Эпштейн. Я Пит из Палм-Бич".
Мужчина, похожий на Эпштейна, отреагировал на видео с ним в сети / Видео с аккаунта @MattWallace888 в соцсети Х
Что недавно обнаружили в новых файлах Эпштейна?
Журналисты обнаружили, что имя украинского президента-беглеца Виктора Януковича упоминается 47 раз в файлах Эпштейна, но нет подтверждения его личных контактов с Эпштейном. Файлы также содержат упоминания о других украинских вопросах, такие как Революция достоинства 2014 года и возможные бизнес-интересы Эпштейна в Украине.
СМИ также отмечали, что Джеффри Эпштейн мог действовать в интересах Кремля, организуя шпионские операции типа "honeytrap" для российской разведки. Попытки организовать встречу Эпштейна с Путиным также довольно часто упоминаются в файлах.
Недавно стало известно и о обысках на ранчо Зорро в Нью-Мексико, ранее принадлежавшем Джеффри Эпштейну. Не исключено, что именно там бизнесмен совершал свои многочисленные злоупотребления.