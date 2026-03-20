Видео с "двойником" Эпштейна распространил аккаунт @MattWallace888 в соцсети Х.

Что известно о "двойнике" Джеффри Эпштейна?

В видео, снятом в Южной Флориде на шоссе на прошлой неделе, видно мужчину, который управляет кабриолетом с опущенной крышей и в бейсболке, перекинутой задом наперед.

На кадрах слышно, как человек, записавший видео, неоднократно повторяет: "Эпштейн жив", что вызвало сотни тысяч реакций в социальных сетях.

"Двойник" Джеффри Эпштейна появился во Флориде

Позже на это видео отреагировал сам "двойник" Эпштейна. Как оказалось, мужчину зовут Пит, он проживает в Палм-Бич и не знал, что его снимают во время движения по межштатной автомагистрали 95.

Видео со мной стало вирусным, потому что какой-то парень случайно снял меня, когда я ехал по автомагистрали 95, без моего ведома. И следующее, что я помню, – я стал вирусной сенсацией. Я не выключал телефон около четырех часов и не знал, что мой телефон разряжается из-за всех этих комментариев к видео. Так что оно получило много обсуждений. Это довольно безумно. Спасибо,

– сказал Пит.

На видео человек за кадром прямо спросил, действительно ли он тот самый финансист, которого признали виновным в сексуальных преступлениях. Твердо ответив, мужчина уточнил: "Я не Джеффри Эпштейн. Я Пит из Палм-Бич".

Мужчина, похожий на Эпштейна, отреагировал на видео с ним в сети

