Новые документы по делу осужденного за сексуальные преступления миллионера опубликовали в Министерстве юстиции США.
Как Янукович фигурировал в "файлах Эпштейна"?
Упоминания его имени встречаются в материалах дела 47 раз. Несмотря на это, ни в одном из документов не содержится подтверждение личных встреч или контактов между Януковичем и Эпштейном.
Впрочем, есть и другие интересные детали "файлов", связанные с Украиной. Название нашего государства встречается в материалах 1978 раз, преимущественно в контексте Революции достоинства 2014 года, бегства Януковича и геополитических процессов вокруг страны.
К тому же одно из электронных писем, датировано январем 2011 года, касается "Украинского ланча" в Давосе, организованного бизнесменом Виктором Пинчуком. В нем Эпштейн интересовался, можно ли посетить мероприятие без официального приглашения.
Среди имен участников упоминаются Янукович, тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский и финансист Джордж Сорос.
Также в материалах фигурирует второй президент Украины, Леонид Кучма, трижды упоминается в связи с юридическими делами в Киеве. Кроме того, в документах присутствует имя политтехнолога Пола Манафорта и упоминания о модельных агентствах. Впрочем, компрометирующих доказательств в отношении этих лиц в файлах не зафиксировано.
Расследователи обнаружили и переписку Эпштейна с украинкой Анастасией Н., которая с 2015 до 2019 года подбирала для него молодых девушек. Эпштейн оплачивал ее расходы на салоны красоты, авиаперелеты и технику.
Отдельные документы также содержат упоминания о возможных бизнес-интересах Эпштейна в Украине. Так, в 2017 году он обсуждал потенциальные сделки в банковском секторе и рассматривал покупку пятиуровневой виллы во Львове.
А где сейчас Янукович?
1 сентября 2025 года беглый президент Виктор Янукович впервые за долгое время записал публичное видеообращение. Тогда он заявил, что якобы пытался приблизить Украину к Европейскому Союзу, однако критиковал европейских партнеров за, по его мнению, пренебрежительное отношение.
А недавно, 4 марта, самолет, связанный с бывшим президентом, видели в Омане во время массовой эвакуации из региона. Согласно международным медиа, на борту находились представители российской политической и бизнес-элиты.
В то же время Янукович успел обустроить в Сочи частную резиденцию "Благодать", что по масштабам и архитектуре напоминает его "Межигорье".