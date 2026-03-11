Новые документы по делу осужденного за сексуальные преступления миллионера опубликовали в Министерстве юстиции США.

Как Янукович фигурировал в "файлах Эпштейна"?

Упоминания его имени встречаются в материалах дела 47 раз. Несмотря на это, ни в одном из документов не содержится подтверждение личных встреч или контактов между Януковичем и Эпштейном.

Впрочем, есть и другие интересные детали "файлов", связанные с Украиной. Название нашего государства встречается в материалах 1978 раз, преимущественно в контексте Революции достоинства 2014 года, бегства Януковича и геополитических процессов вокруг страны.

К тому же одно из электронных писем, датировано январем 2011 года, касается "Украинского ланча" в Давосе, организованного бизнесменом Виктором Пинчуком. В нем Эпштейн интересовался, можно ли посетить мероприятие без официального приглашения.

Среди имен участников упоминаются Янукович, тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский и финансист Джордж Сорос.

Также в материалах фигурирует второй президент Украины, Леонид Кучма, трижды упоминается в связи с юридическими делами в Киеве. Кроме того, в документах присутствует имя политтехнолога Пола Манафорта и упоминания о модельных агентствах. Впрочем, компрометирующих доказательств в отношении этих лиц в файлах не зафиксировано.

Расследователи обнаружили и переписку Эпштейна с украинкой Анастасией Н., которая с 2015 до 2019 года подбирала для него молодых девушек. Эпштейн оплачивал ее расходы на салоны красоты, авиаперелеты и технику.

Отдельные документы также содержат упоминания о возможных бизнес-интересах Эпштейна в Украине. Так, в 2017 году он обсуждал потенциальные сделки в банковском секторе и рассматривал покупку пятиуровневой виллы во Львове.

