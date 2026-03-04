Сейчас конкретную информацию о лицах на борту и их национальность не подтверждена официальными источниками, пишут росСМИ.

Что известно о прилете самолета Януковича в Оман?

Во время эскалации боевых действий в регионе Ближнего Востока авиасообщение значительно затруднено. Однако сервисы мониторинга зафиксировали в аэропорту Омана бизнес-джет Dassault Falcon 900C с регистрацией RA-09617 – самолет, который ранее использовался бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

СМИ пишут, что он сейчас эксплуатируется российской авиационной компанией и входит во флот джетов, которые вывозят представителей политической и бизнес-элиты России из зон боевых действий на Ближнем Востоке в направлении Москвы.

По данным изданий, со 2 по 4 марта по меньшей мере 11 частных самолетов с российской регистрацией вылетели из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в сторону России. Среди них – не только борта, связанные с Януковичем, но и другие бизнес-джеты, принадлежащие или ассоциирующиеся с российскими чиновниками и олигархами.

Информация о конкретных людях, которых должны эвакуировать или уже эвакуированы, пока остается неизвестной.

