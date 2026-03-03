Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что ликвидация Путина остается реальной крайней опцией для американских спецслужб.

Реально ли США могут рассматривать ликвидацию Путина?

Сценарий ликвидации Путина, по мнению аналитика, существует как скрытая опция "в столе" американских спецслужб – никто сейчас его открыто не разрабатывает, но как крайняя мера, когда станет понятно, что договориться с Путиным невозможно, эта опция вполне может быть реализована.

Угрозы Лаврова ядерными технологиями – это лишь блеф от беспомощности, ведь реальный ответ Путина на удары по Ирану сводится к возмущению нарушением международного права.

"Путин успел только обзвонить лидеров Персидского залива, которые сами просят Трампа сбавить темп из-за беспокойства относительно безопасности нефтяных маршрутов и Ормузского пролива", – отметил Шейтельман.

Что еще известно о последствиях событий на Ближнем Востоке для России?