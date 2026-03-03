Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что Россия фактически полностью сделала "ставку" на Украину, от чего проиграла. Они не только не смогли достичь существенных успехов за 4 года полномасштабной войны, так еще и потеряли свое влияние на том же Ближнем Востоке.

Россия фактически проиграла

По словам Жмайло, сейчас Россия физически не способна помочь Ирану в боевых действиях против США. Все боевые возможности врага прикованы к Украине. Кроме того, Силы обороны на протяжении последних лет сделали ряд "болезненных" для оккупантов ударов по их крупных складах боеприпасов.

Россия же пыталась "продавать" услуги посредничества с различными режимами. Но действующая американская администрация четко дала знать, что вообще в этом не заинтересована.

Вся эта цепочка инфраструктуры и сотрудничества через Каспийское море Сирия – Иран – Россия постепенно разваливается. Россия не может сейчас дать Ирану никакой поддержки, потому что запасы истощены. Идет постепенное разрушение этой "оси зла",

– отметил Жмайло.

Какова ситуация в Иране?