Был ли Эпштейн агентом России?

Версию о сотрудничестве финансиста с российскими спецслужбами рассматривает новый проект "Covert Connections", авторы которого проанализировали почти три миллиона документов из финальной части так называемых "файлов Эпштейна", пытаясь найти подтверждение этим подозрениям.

Журналисты проверяли гипотезу, что Эпштейн мог организовывать для российской разведки операции типа "honeytrap". Речь идет о шпионской практике, когда с помощью интимных связей или компрометирующих ситуаций собирают информацию на влиятельных политиков, бизнесменов или чиновников.

По информации анонимных источников в разведывательных структурах, существует версия, что финансист мог работать в пользу Кремля.

Какой новый фигурант появился в деле?

В материалах расследования отдельное внимание уделили бывшему высокопоставленному чиновнику и выпускнику академии ФСБ России Сергею Белякову, который в течение многих лет поддерживал контакты с Эпштейном.

Заметим! Согласно документам Министерства юстиции США, имя президента России Владимира Путина более тысячи раз упоминается в переписке между Эпштейном и Беляковым.

Это, по мнению авторов расследования, свидетельствует о неоднократных попытках финансиста организовать личную встречу с российским лидером. Журналисты отмечают, что документы фиксируют многочисленные попытки Эпштейна установить прямой контакт с Путиным.

В частности, в 2013 году Эпштейн обращался к тогдашнему генеральному секретарю Совета Европы Торбьерну Ягланду с просьбой посодействовать организации встречи с российским президентом. При этом он предлагал собственные идеи относительно экономических приоритетов России.

К налаживанию такого контакта также привлекали других влиятельных лиц с Запада, в частности японского предпринимателя Джои Ито. В то же время доподлинно неизвестно, состоялась ли личная встреча Эпштейна с Путиным – подтверждений или точных опровержений этому нет.

Отмечается, что после аннексии Крыма Россией 2014 года и введения международных санкций Эпштейн, вероятно, использовал Белякова как посредника для коммуникации с политическими и деловыми кругами Кремля, которые оказались в изоляции.

По словам журналистов, Беляков находился на пересечении государственного бизнеса и разведывательных структур, а его опыт работы в ФСБ и участие в формировании экономической политики делали его удобным посредником для таких контактов.

В переписке также упоминается, что бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак обращался к Белякову от имени Эпштейна с просьбой помочь организовать встречу с Путиным. Однако доказательств того, что такая встреча действительно состоялась, в документах нет – зафиксированы лишь многочисленные попытки ее организовать.

