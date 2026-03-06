Dayly Mail розповіло нові подробиці скандального розслідування, що проливає світло на можливі зв'язки Джеффрі Епштейна з російським диктатором.

Чи був Епштейн агентом Росії?

Версію про співпрацю фінансиста з російськими спецслужбами розглядає новий проєкт "Covert Connections", автори якого проаналізували майже три мільйони документів із фінальної частини так званих "файлів Епштейна", намагаючись знайти підтвердження цим підозрам.

Журналісти перевіряли гіпотезу, що Епштейн міг організовувати для російської розвідки операції типу "honeytrap". Йдеться про шпигунську практику, коли за допомогою інтимних зв'язків або компрометуючих ситуацій збирають інформацію на впливових політиків, бізнесменів чи чиновників.

За інформацією анонімних джерел у розвідувальних структурах, існує версія, що фінансист міг працювати на користь Кремля.

Який новий фігурант з'явився у справі?

У матеріалах розслідування окрему увагу приділили колишньому високопосадовцю та випускнику академії ФСБ Росії Сергію Бєлякову, який протягом багатьох років підтримував контакти з Епштейном.

Зауважимо! Згідно з документами Міністерства юстиції США, ім'я президента Росії Володимира Путіна понад тисячу разів згадується у листуванні між Епштейном і Бєляковим.

Це, на думку авторів розслідування, свідчить про неодноразові спроби фінансиста організувати особисту зустріч із російським лідером. Журналісти зазначають, що документи фіксують численні намагання Епштейна встановити прямий контакт із Путіним.

Зокрема, у 2013 році Епштейн звертався до тодішнього генерального секретаря Рада Європи Торбйорна Ягланда із проханням посприяти організації зустрічі з російським президентом. При цьому він пропонував власні ідеї щодо економічних пріоритетів Росії.

До налагодження такого контакту також залучали інших впливових осіб із Заходу, зокрема японського підприємця Джої Іто. Водночас достеменно невідомо, чи відбулася особиста зустріч Епштейна з Путіним – підтверджень або ж точних спростувань цьому немає.

Зазначається, що після Анексія Криму Росією 2014 року та запровадження міжнародних санкцій Епштейн, імовірно, використовував Бєлякова як посередника для комунікації з політичними та бізнесовими колами Кремля, які опинилися в ізоляції.

За словами журналістів, Бєляков перебував на перетині державного бізнесу та розвідувальних структур, а його досвід роботи у ФСБ та участь у формуванні економічної політики робили його зручним посередником для таких контактів.

У листуванні також згадується, що колишній прем'єр-міністр Ізраїля Ехуд Барак звертався до Бєлякова від імені Епштейна з проханням допомогти організувати зустріч із Путіним. Однак доказів того, що така зустріч справді відбулася, у документах немає – зафіксовані лише численні спроби її організувати.

