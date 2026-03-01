Маск підтримував з Епштейном тривалий контакт. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на нові судові матеріали.

Дивіться також "Я поняття не мав, що коїться": Клінтон дав свідчення про Епштейна

Що відомо про листування Маска та Епштейна?

За даними видання, у листуванні йшлося про зустрічі, світські події та вечірки. В одному з електронних листів Маск запитував, "якого дня буде найбожевільніша вечірка" на острові Епштейна і обговорював можливу поїздку разом із тодішньою дружиною.

Журналісти зазначають, що частина контактів відбувалася після того, як у 2008 році Епштейн визнав провину у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх. Також помічники фінансиста намагалися організувати його візит до офісу компанії SpaceX, яку очолює Маск. У документах згадується й брат підприємця – Кімбала Маска, який також листувався з Епштейном.

Водночас сам Маск публічно виступає за максимальну прозорість у справах фінансиста та покарання всіх причетних до його злочинів.

Що відомо про інших впливових людей, які згадують у "файлах Епштейна"?