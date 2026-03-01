Маск поддерживал с Эпштейном длительный контакт. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на новые судебные материалы.

Смотрите также "Я понятия не имел, что происходит": Клинтон дал показания об Эпштейне

Что известно о переписке Маска и Эпштейна?

По данным издания, в переписке речь шла о встречах, светских событиях и вечеринках. В одном из электронных писем Маск спрашивал, "в какой день будет самая безумная вечеринка" на острове Эпштейна и обсуждал возможную поездку вместе с тогдашней женой.

Журналисты отмечают, что часть контактов происходила после того, как в 2008 году Эпштейн признал вину по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Также помощники финансиста пытались организовать его визит в офис компании SpaceX, которую возглавляет Маск. В документах упоминается и брат предпринимателя – Кимбала Маска, который также переписывался с Эпштейном.

В то же время сам Маск публично выступает за максимальную прозрачность в делах финансиста и наказание всех причастных к его преступлениям.

Что известно о других влиятельных людях, которые упоминают в "файлах Эпштейна"?