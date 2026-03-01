Маск поддерживал с Эпштейном длительный контакт. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на новые судебные материалы.
Что известно о переписке Маска и Эпштейна?
По данным издания, в переписке речь шла о встречах, светских событиях и вечеринках. В одном из электронных писем Маск спрашивал, "в какой день будет самая безумная вечеринка" на острове Эпштейна и обсуждал возможную поездку вместе с тогдашней женой.
Журналисты отмечают, что часть контактов происходила после того, как в 2008 году Эпштейн признал вину по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Также помощники финансиста пытались организовать его визит в офис компании SpaceX, которую возглавляет Маск. В документах упоминается и брат предпринимателя – Кимбала Маска, который также переписывался с Эпштейном.
В то же время сам Маск публично выступает за максимальную прозрачность в делах финансиста и наказание всех причастных к его преступлениям.
Что известно о других влиятельных людях, которые упоминают в "файлах Эпштейна"?
Принцессы Беатрис и Евгения не смогут посетить конные скачки Royal Ascot из-за связей с Джеффри Эпштейном. Принц Уильям посоветовал королевской семье не фотографироваться с сестрами до конца года.
Билл Клинтон также упоминается в скандальных файлах. На днях он дал закрытые показания в Конгрессе относительно своих контактов с Джеффри Эпштейном, отрицая любые неправомерные действия. Демократы требовали вызова Дональда Трампа для дачи показаний, но председатель комитета Джеймс Комер заявил, что это не произойдет.
В феврале стало известно о связях бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Очередной топ-чиновник был задержан из-за связей с финансистом. Скандал вокруг Мандельсона вызвал политическую напряженность в Великобритании, приведя к его отставке из Лейбористской партии и Палаты лордов.