Экс-президент США Билл Клинтон впервые дал показания перед комитетом Палаты представителей относительно своих контактов с Джеффри Эпштейном. Республиканцы и демократы обменялись обвинениями, а Дональд Трамп также оказался в центре дискуссии. Об этом пишет Reuters.

Что рассказал Клинтон о связи с Эпштейном?

Бывший президент США Билл Клинтон в пятницу, 27 февраля, дал закрытые показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей относительно своих связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Это первый случай, когда действующего или бывшего президента заставили свидетельствовать перед Конгрессом.

Клинтон заявил законодателям, что не видел никаких признаков сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во время общения с Эпштейном. По его словам, он не летал бы частным самолетом финансиста, если бы знал о вероятной торговле несовершеннолетними, и сообщил бы об этом правоохранителям.

Обратите внимание! Оба – и Клинтон, и действующий президент Дональд Трамп – в разные годы поддерживали социальные контакты с Эпштейном до его осуждения в 2008 году за привлечение несовершеннолетней к проституции. Ни одному из них правоохранительные органы не выдвигали обвинений в уголовных правонарушениях, связанных с финансистом.

Клинтон подчеркнул, что "не видел ничего и не сделал ничего противоправного". Он также заявил, что появление на слушаниях связано с тем, что Эпштейн якобы долго скрывал свои преступления.

Председатель комитета республиканец Джеймс Комер охарактеризовал слушания как "корректные". В то же время демократы требовали вызвать в Конгресс и Трампа, однако Комер заявил, что этого не произойдет.

Отдельно Клинтон раскритиковал решение вызвать его жену – бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Она накануне заявила комитету, что не помнит встреч с Эпштейном и не располагает информацией о его преступлениях. По словам Комера, некоторые ее ответы будут проверены на предмет возможного предоставления ложных показаний.

Демократы утверждают, что расследование потеряет доверие, если не будет рассмотрена роль Трампа. Они также обвиняют Министерство юстиции в сокрытии материалов в отношении женщины, которая обвиняла Трампа в сексуальном насилии.

В ведомстве заявили, что изучают материалы и обнародуют их при необходимости, одновременно предостерегая о наличии неподтвержденных утверждений.

Напомним! Имя Трампа неоднократно фигурирует в документах по делу Эпштейна. Сам Трамп заявляет, что разорвал связи с финансистом до его осуждения в 2008 году. В Белом доме он выразил сочувствие Клинтону, отметив, что "не любит видеть, как его допрашивают", но добавил, что против него самого расследования были более масштабными.

Супруги Клинтоны согласились дать показания вблизи своего дома в Чаппакуа после того, как Палата представителей пригрозила привлечь их к ответственности за неуважение к Конгрессу в случае отказа сотрудничать. Демократы называют расследование политически мотивированным и направленным на защиту Трампа от дополнительного внимания.

Кто еще фигурирует в "файлах Эпштейна"?