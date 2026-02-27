Британская полиция уже выясняет, занимался ли Эпштейн торговлей женщинами через два лондонских аэропорта. Об этом сообщили в Reuters.
Летал ли Эпштейн на базы ВВС?
Джеффри Эпштейн мог использовать базы Королевских ВВС, в частности Мархэм на востоке Англии и Нортхолт недалеко от Лондона. Его частный самолет неоднократно там приземлялся.
После громких заявлений, министр обороны приказал проверить все записи о рейсах Эпштейна на базы ВВС и передать правоохранителям любую информацию, связанную с преступлениями.
В ведомстве заявили, что Минобороны будет способствовать любому расследованию гражданской полиции. Они также выразили соболезнования жертвам "мерзких преступлений" Эпштейна.
Напомним, что скандальные "файлы Эпштейна" содержат более 6 миллионов страниц документов, в том числе 2000 видео и 180 000 изображений. В файлах есть все подробности преступлений миллиардера, связанных с сексуальной эксплуатацией женщин и торговлей людьми. Особое внимание привлекает вероятность причастности к ним президента США Дональда Трампа.
Последние новости о файлах Эпштейна
Хиллари Клинтон свидетельствовала в Конгрессе более 6 часов, отрицая связи с Эпштейном. Она также призвала допросить Трампа относительно его возможных связей.
В "файлах Эпштейна" нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини. Семья Хокинга отвергла любые намеки на неподобающее поведение с его стороны.
Билл Гейтс провел встречу, на которой откровенно заявил о своих связях с Джеффри Эпштейном. Позже он извинился перед работниками фонда.