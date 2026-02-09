Об этом пишет Bloomberg. Вероятность отставки Стармера обсуждают в Лейбористской партии.

Почему могут уволить Кира Стармера?

На фоне громкого скандала и внутреннего кризиса управления правящая партия Великобритании обсуждает смену премьер-министра. Там предполагают, что отставка Стармера может быть быстрой. Парламентарии недовольны, что Кир Стармер назначил на должность посла страны в США Питера Мандельсона, который имел связь со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Считается, что разоблачение чиновника в участии в схемах Эпштейна ударило по репутации правительства, в результате чего может усилиться политический кризис.

Однако ответственность за назначение Мандельсона на должность взял на себя руководитель аппарата премьер-министра Моргана Максуини. Он заявил, что якобы рекомендовал Стармеру кандидата на должность посла. Но партии этого недостаточно, там считают, что окончательное решение все равно принимал премьер.

Интересно, что Максуини был одним из главных "архитекторов" победы лейбористов на выборах 2024 года. Его отставка еще больше ослабила позицию Кира Стармера. Так чиновники планируют частно просить премьера добровольно уволиться и готовы даже пригрозить собственными отставками.

В Лейбористской партии также идет речь о перезагрузке правительства. Планируют даже привлечь к работе и левое крыло.

Более того, в Великобритании вскоре должны пройти выборы. Чиновники парламента уже называют возможных преемников и документы о проверке назначения Мандельсона могут еще больше осложнить ситуацию. Если Стармер захочет в дальнейшем находиться на посту премьер-министра, то его дальнейшая судьба решится в течение ближайших недель.

Что предшествовало?