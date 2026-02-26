Про це йдеться в матеріалі The New York Post.

Про яке фото йдеться?

Стівен Гокінг, ім'я якого згадується щонайменше 250 разів у "файлах Епштейна", на знімку усміхається та тримає коктейль, сидячи між двома невідомими жінками в купальниках.

Це фото стало одним із кількох зображень відомого науковця, яке потрапило в останню порцію опублікованих матеріалів.

Коли і де саме було зроблено знімок, встановити не вдалося, однак після публікації він миттєво розповсюдився у соцмережах.

Родина Стівена Гокінга у коментарі для ЗМІ зазначила, що професор зробив один із найбільших внесків у фізику ХХ століття, водночас залишаючись найстаршим пацієнтом з бічним аміотрофічним склерозом. Через хворобу він був змушений користуватися апаратом штучної вентиляції легень, синтезатором мовлення, кріслом колісним і потребував цілодобової медичної допомоги.

Будь-які натяки на неналежну поведінку з його боку є безпідставними та вкрай надуманими,

– додали рідні Гокінга.

Гокінг, який помер у 2018 році у віці 76 років, довгий час мав зв'язки з Епштейном.

Зокрема, фізик був серед групи всесвітньо відомих науковців, які відвідали конференцію, профінансовану й організовану Епштейном у березні 2006 року – за п'ять місяців до того, як фінансисту висунули обвинувачення у схилянні до проституції.

Конференція відбувалася на карибському острові Сент-Томас, неподалік від сумнозвісного приватного острова Епштейна.

Ім’я Гокінга також згадується у файлах після того, як Вірджинія Джуффре, заявила, що вчений нібито брав участь "у оргії за участю неповнолітніх" на Віргінських островах.

Хто ще потрапив до "файлів Епштейна"?