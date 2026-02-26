Про це йдеться в матеріалі The New York Post.
Про яке фото йдеться?
Стівен Гокінг, ім'я якого згадується щонайменше 250 разів у "файлах Епштейна", на знімку усміхається та тримає коктейль, сидячи між двома невідомими жінками в купальниках.
Це фото стало одним із кількох зображень відомого науковця, яке потрапило в останню порцію опублікованих матеріалів.
Коли і де саме було зроблено знімок, встановити не вдалося, однак після публікації він миттєво розповсюдився у соцмережах.
Родина Стівена Гокінга у коментарі для ЗМІ зазначила, що професор зробив один із найбільших внесків у фізику ХХ століття, водночас залишаючись найстаршим пацієнтом з бічним аміотрофічним склерозом. Через хворобу він був змушений користуватися апаратом штучної вентиляції легень, синтезатором мовлення, кріслом колісним і потребував цілодобової медичної допомоги.
Будь-які натяки на неналежну поведінку з його боку є безпідставними та вкрай надуманими,
– додали рідні Гокінга.
Гокінг, який помер у 2018 році у віці 76 років, довгий час мав зв'язки з Епштейном.
Зокрема, фізик був серед групи всесвітньо відомих науковців, які відвідали конференцію, профінансовану й організовану Епштейном у березні 2006 року – за п'ять місяців до того, як фінансисту висунули обвинувачення у схилянні до проституції.
Конференція відбувалася на карибському острові Сент-Томас, неподалік від сумнозвісного приватного острова Епштейна.
Ім’я Гокінга також згадується у файлах після того, як Вірджинія Джуффре, заявила, що вчений нібито брав участь "у оргії за участю неповнолітніх" на Віргінських островах.
Хто ще потрапив до "файлів Епштейна"?
Опубліковані матеріали у справі Джеффрі Епштейна містять імена багатьох відомих і впливових осіб. У документах, зокрема, згадуються норвезька принцеса Метте-Маріт, генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде та колишній глава МЗС Норвегії.
Серед тих, чиє ім'я фігурує у масиві листування, є і Дональд Трамп – він з'являється в документах понад три тисячі разів.
Однак нещодавно стало відомо, що з сайту Мін'юсту США зникло три інтерв'ю жінки, яка звинуватила Трампа в сексуальному насильстві та свідчила про знущання з боку Епштейна. Відсутні файли, за словами представників відомства, є дублями, конфіденційними або такими, що стосуються чинного розслідування.